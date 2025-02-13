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台南補習班涉虐娃挨告 疑非法托嬰

聯合報／ 記者袁志豪吳淑玲鄭惠仁／台南報導

台南市北區某補習班傳虐童，家長日前帶女兒驗傷報警。記者袁志豪／翻攝
台南市北區某補習班傳虐童，家長日前帶女兒驗傷報警。記者袁志豪／翻攝
台南北區一間補習班涉違法收托還疑似虐童，家長指控1歲多的女兒日前從補習班返家臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，已驗傷報警；市府依違反經營非補習業務，裁處停招3個月，現場查獲2名未登記托育人員，依違反兒童及少年福利法處6千元至3萬元罰鍰，若虐童屬實將重罰，情節重大終身不得任補教人員。

葉姓家長指控，1歲多的女兒被沒有證照的保母虐待，2月4日早上8點45分送過去，下午4點30分去接，臉上大片瘀傷，讓她十分心痛，該保母稱是「被口水巾壓到」，再詢問莊姓業者，對方稱是「趴睡在地墊上壓到」，她認為根本不可能，懷疑女兒被虐待，莊女還致電說「不要去驗傷要不然他們會完蛋」，擔心不只1個小孩受害，決驗傷報警提告。

市府強調，市長黃偉哲宣示「虐童零容忍」的決心，2月6日社會局會同警方和教育局聯合稽查，現場查獲兩2名未登記托育人員照顧幼童，依法裁處6千元至3萬元罰鍰，也蒐集幼童傷勢資料，由成大兒保醫療整合中心傷勢複判，若屬實將裁處行為人6萬元至60萬元罰鍰。

教育局表示，事發地並非立案補習班範圍，且對象為2歲以下嬰兒，屬疑似違法提供托嬰服務。教育局在接獲通報後立即會同社工前往稽查，該址一樓為立案補習班，但疑似於二樓設有未立案托嬰中心，未經核准提供托嬰服務。

另涉及違反經營非補習班業務，教育局將依補習及進修教育法處以停止招生處分3個月，並列入重點稽查對象。另負責人疑有違反兒少權法損害兒童權益情事，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行認定，情節重大最重終身不得擔任補習班教育人員。

教育局 虐童 補習

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