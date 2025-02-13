「共用小三」疑雲 陳鴻震：不實揣測 吃飯未逾越分際

成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。擷自台灣大學資工系及成功大學官網 國立成功大學副校長陳鴻震在台北市一家餐酒館被周刊拍到與一名身穿皮衣、高筒靴的長髮熟女共進晚餐，互動親密，更爆出疑與台大資工系教授徐宏民「共用小三」；陳昨發聲明表示，未逾越分際，均屬不實揣測。

陳鴻震聲明說，的確認識高小姐，基於科學專業學術諮詢，曾一起吃飯討論，未逾越分際，其餘均屬不實揣測。成大和台大都回應，該案屬於個人私領域部分，學校沒有評論。

鏡週刊昨報導，台大資工系教授徐宏民與成大副校長陳鴻震，二人已婚卻出軌，且偷吃同一名高姓女子。

報導指出，與陳鴻震約會的高姓女子在台北市電腦商業同業公會上班，去年底接獲爆料，已婚的陳鴻震四、五年前與有業務往來高女認識，陳常北上與高幽會、過夜，還送昂貴禮物討高歡心。

一月十六日，周刊拍到陳、高步出餐廳後，十指緊扣在細雨中散步，陳時而對女方攬肩如熱戀情侶，最後抵達高女住處，二人整夜未出門，隔天又出門共餐，幽會時間長達廿小時。

陳鴻震是生技領域專家，曾擔任科技部司長，衛福部、教育部諮詢委員，也在陽明大學、中興大學等任教，資歷豐富，前年接任成大副校長。

報導指高女為電腦公會員工，負責接國科會案件。國科會同指屬私領域範疇，沒有評論。