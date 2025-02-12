十分老街爆人潮 4歲越南女童走失 媽媽急壞了 警助重逢

新北市平溪天燈節今天在十分廣場登場，來自越南的遊客也到十分放天燈祈福。由於人潮眾多，4歲女童走失，媽媽心急如焚，看見瑞芳警分局員警急忙求助。不久遇到鐵路警察，得知小女孩也被帶到鐵路派出所，助母女歡喜重逢。

瑞芳警分局表示，今天十分地區的遊客眾多，越南籍遊客一家人在十分老街觀光時，媽媽欣賞老街風光和天燈美景時，沒有注意到女兒的動態，下午3時左右發現女兒不見了，相當慌張。

這名媽媽在老街四處找人，但一直看不到女兒的身影，情緒近乎崩潰，後來看到瑞芳警分局警員謝志成在當地執勤，馬上向謝求助。警方接獲回報後，調派員警前往現場，依越母好描述的兒女樣貌，並調閱現場監視器畫面協助找人。

一群員警持續搜尋女童蹤影時，鐵路警察局警員徐毓倫、林適宇得知狀況相遇，表示不久前有人通報在十分車站附近，發現獨自徘徊的小女孩，已將她帶回派出所安置。越南女子隨即前往鐵路派出所，看到果然是她的女兒，而且平安無事，相當開心，激動落淚，一直向警方道謝。