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波蘭籍男子開車旅遊突熄火 遇員警幫忙直呼「台灣警察真好」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子來台自助旅行，昨天從桃園開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，站在路邊不知該怎麼辦；轄區第二分局民權派出所警員巡邏經過，好奇上前關切，幫他檢查車輛，發現是電瓶沒電才無法發動，立即協助接電，順利讓轎車啟動。

台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍、警員鄭亦晉昨天下午2時許執行巡邏勤務，在中西區中正路見45歲外籍旅客站在路邊一輛轎車旁不知所措，好奇主動趨前關心；經了解，波蘭籍男子馬里烏斯，與台籍妻子開車從桃園來台南自助旅行，結果停車購物後，車輛突然無法發動。

由於二人人生地不熟，不知道可以找誰幫忙，無計可施，不知如何是好；員警協助檢查車輛，發現是電瓶沒電，利用備用緊急救援電池及工具協助接電，車輛隨之順利啟動。馬里烏斯連呼「謝謝」，不斷說「台灣警察真好」，他也順利與妻子繼續旅程。

警方提醒，若車輛發生故障，應儘速於適當距離放置三角警示牌，以提醒後方來車避免追撞，並盡快聯繫道路救援。此外，出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件狀況，以免車輛發生拋錨狀況。

波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，員警協助檢查車輛與接電，順利讓轎車啟動。記者袁志豪／翻攝
波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，員警協助檢查車輛與接電，順利讓轎車啟動。記者袁志豪／翻攝
波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，員警協助檢查車輛與接電，順利讓轎車啟動。記者袁志豪／翻攝
波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，員警協助檢查車輛與接電，順利讓轎車啟動。記者袁志豪／翻攝
波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，員警協助檢查車輛與接電，順利讓轎車啟動。記者袁志豪／翻攝
波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，員警協助檢查車輛與接電，順利讓轎車啟動。記者袁志豪／翻攝

波蘭 自助旅行 警察

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