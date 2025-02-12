波蘭籍男子開車旅遊突熄火 遇員警幫忙直呼「台灣警察真好」

波蘭籍男子馬里烏斯與台灣籍妻子來台自助旅行，昨天從桃園開車至台南旅遊時，車輛突然拋錨熄火，站在路邊不知該怎麼辦；轄區第二分局民權派出所警員巡邏經過，好奇上前關切，幫他檢查車輛，發現是電瓶沒電才無法發動，立即協助接電，順利讓轎車啟動。

台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍、警員鄭亦晉昨天下午2時許執行巡邏勤務，在中西區中正路見45歲外籍旅客站在路邊一輛轎車旁不知所措，好奇主動趨前關心；經了解，波蘭籍男子馬里烏斯，與台籍妻子開車從桃園來台南自助旅行，結果停車購物後，車輛突然無法發動。

由於二人人生地不熟，不知道可以找誰幫忙，無計可施，不知如何是好；員警協助檢查車輛，發現是電瓶沒電，利用備用緊急救援電池及工具協助接電，車輛隨之順利啟動。馬里烏斯連呼「謝謝」，不斷說「台灣警察真好」，他也順利與妻子繼續旅程。