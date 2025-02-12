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元宵節猜燈謎...台南警推防詐小學堂動畫仿ChatGPT問答

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

今天是元宵節台南市政府警察局犯罪預防科製作「識詐AI」動畫，以模仿ChatGPT問答模式提問「什麼是車手」、「車手的下場」，並將影片放上臉書粉絲專頁；轄區第三警分局也走進幼兒園，以猜燈謎有獎徵答方式，向幼童宣導交通安全觀念。

台南市政府警察局臉書粉絲專業今天PO出「識詐AI」動畫，貼文寫下「元宵節猜燈謎，猜猜那個違法的工作報酬有限，風險和責任卻超級無敵大？」隨後影片中自動秀出相關答案，宛如ChatGPT問答模式。

市警局犯罪預防科股長段國慧指出，警察局打詐不放假，寒假期間迄今日，市警局結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能，提升人身安全防衛意識，利用簡報讓小朋友認識新興毒品的態樣。

近期詐騙集團會假扮買家或金融機構，以「無法下單」、「核貸驗證」或「技術協助」為由，謊稱須先「實名認證」、「託運認證」、「開通金流服務」等話術，誘騙民眾開啟通訊軟體「分享螢幕」功能，騙取民眾帳號密碼及驗證碼，進而盜取銀行帳戶或是盜刷信用卡。

局長林國清呼籲民眾，對於網路購物務必透過有第三方支付功能的購物平台，或是透過當面交易以降低被害風險，避免受騙造成金錢損失；面對社群平台上不明來源的網路貸款廣告，務必保持高度警覺，不要隨意點擊或留下個人資料。

另外，不輕易開啟分享螢幕畫面功能，避免提供不必要的隱私暴露機會。

台南市警第三分局和順派出所今天也趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全，如等待通過路口時應站立於人行道上並距離行人穿越道（斑馬線）三大步的距離、通過路口時要注意左右來車及乘坐機車要帶安全帽等。

警方同時推廣交通安全「孫子兵法」，以猜燈謎有獎徵答方式，鼓勵幼童們多多利用所學習到的交通安全觀念，以孫子的身分，提醒阿公、阿嬤等長輩注意交通安全，以提升交通安全意識。

台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局和順派出所今天趁元宵節走進安南區幼稚園，向幼童宣導交通安全。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝
台南市警局寒假期間迄今日，結合交通局大台南交通教育主題館，向家長、小朋友講解最新詐騙手法以及如何辨別，培養民眾識詐意識及反毒知能。記者袁志豪／翻攝

元宵節 台南 警察

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