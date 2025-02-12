長榮空姐騎YouBike遭聯結車輾斃 警將會同專家會勘路口

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口前日下午發生死亡車禍，長榮航空空姐騎乘YouBike過馬路時不慎遭同向要右轉的大貨車發生死角碰撞，造成空姐身亡。事發後警方已聯繫桃園市道安督導會報，近期將會同專家赴現場勘查。

蘆竹警方調查，47歲林姓男子前日下午駕駛曳引車由新南路右轉忠孝東路，與同向騎乘YouBike的28歲越南籍長榮空姐發生碰撞，導致其倒地遭大貨車碾壓，經送往林口長庚醫院救治，但傷重不治宣告死亡。警方調閱肇事車輛行車紀錄器及周邊監視器釐清事故發生原因，林姓駕駛酒測值為0。

長榮航空今表示，員工於10日因交通事故不幸喪生，事故發生原因現由警方調查中，公司除對於員工發生此意外事故深表哀痛與不捨外，也會依相關規定盡全力協助家屬處理後續事宜。

桃園市交通警察大隊統計，蘆竹區新南路與忠孝東路去年未發生車禍當下或車禍發生24小時內有人死亡事故；另車禍受傷或車禍發生24小時後有人死亡事故則有6件7人；事發後蘆竹警方已聯繫桃園市道安督導會報，近期將會同專家赴現場會勘給予建議。