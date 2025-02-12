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長榮空姐騎YouBike遭聯結車輾斃 警將會同專家會勘路口

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口前日下午發生死亡車禍長榮航空空姐騎乘YouBike過馬路時不慎遭同向要右轉的大貨車發生死角碰撞，造成空姐身亡。事發後警方已聯繫桃園市道安督導會報，近期將會同專家赴現場勘查。

蘆竹警方調查，47歲林姓男子前日下午駕駛曳引車由新南路右轉忠孝東路，與同向騎乘YouBike的28歲越南籍長榮空姐發生碰撞，導致其倒地遭大貨車碾壓，經送往林口長庚醫院救治，但傷重不治宣告死亡。警方調閱肇事車輛行車紀錄器及周邊監視器釐清事故發生原因，林姓駕駛酒測值為0。

長榮航空今表示，員工於10日因交通事故不幸喪生，事故發生原因現由警方調查中，公司除對於員工發生此意外事故深表哀痛與不捨外，也會依相關規定盡全力協助家屬處理後續事宜。

桃園市交通警察大隊統計，蘆竹區新南路與忠孝東路去年未發生車禍當下或車禍發生24小時內有人死亡事故；另車禍受傷或車禍發生24小時後有人死亡事故則有6件7人；事發後蘆竹警方已聯繫桃園市道安督導會報，近期將會同專家赴現場會勘給予建議。

警方呼籲，車輛於路口轉彎時務必減速慢行並注意車前及兩側有無行人或慢車，另大型車輛轉彎時會產生「內輪差」現象，因此行經路口附近時，應儘量遠離大型車輛，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保安全。

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的長榮空姐發生死角碰撞，造成女子身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的長榮空姐發生死角碰撞，造成女子身亡。記者周嘉茹／翻攝

YouBike 死亡 空姐 車禍 長榮

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