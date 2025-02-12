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過完年清運垃圾卻濫倒山區 造橋鄉公所開出7張罰單

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉苗12鄉道，當地村民於10日路過發現一處坡下遭不法人士傾倒大批廢棄物，公所已派員先行清除並破袋清查，發現是來自彰化、竹南等地家庭垃圾，研判是委外清運公司違法濫倒，今天針對源頭7位物主開單告發，同時報警查緝行為人。

據了解，本周一有民眾行經造橋鄉苗12鄉道時，看見路旁山坡有數袋垃圾，便通知公所清潔隊到場處理，另報案請員警到場協助。現場破袋清查發現都是家庭垃圾及廢棄物，當中有個資的水費單、信件廣告單等，涵蓋彰化、竹南等地，懷疑是年後戶主委請環保清運公司清除作業，結果公司未送焚化爐卻運往偏遠山區濫倒，汙染環境。

造橋鄉長徐連斌表示，現場共清出2大車垃圾，目前已先針對破袋清查到的7位有個資資訊物主，依廢棄物清理法告發6000元，全案並交由警方查緝濫倒行為人並追究刑事責任；也提醒民眾有清運垃圾需求時，應該找有信譽的合法環保公司，避免花了錢還吃罰單。

轄區警方表示，當天員警獲報到場後，確認是遭人惡意傾倒家庭廢棄物，立即調閱周邊路口監視器過濾，但因地處偏僻查緝不易，將持續擴大調查並通知涉嫌人到案說明。呼籲不法分子千萬別心存僥倖傾倒任何形式廢棄物，警方將持續針對轄區強化巡邏勤務，將惡意污染環境的不肖人士繩之以法，淨化轄區治安與環境。

造橋鄉公所獲報已由清潔隊先行清除並破袋清查垃圾來源，目前已先針對7位戶主開單告發。圖／警方提供
造橋鄉公所獲報已由清潔隊先行清除並破袋清查垃圾來源，目前已先針對7位戶主開單告發。圖／警方提供
來自彰化、竹南等地家庭垃圾，疑是年後戶主委請環保清運公司清除，結果公司未送焚化爐卻運往偏遠山區濫倒，汙染環境。圖／警方提供
來自彰化、竹南等地家庭垃圾，疑是年後戶主委請環保清運公司清除，結果公司未送焚化爐卻運往偏遠山區濫倒，汙染環境。圖／警方提供

個資 廢棄物 彰化

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