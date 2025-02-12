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影／機車底盤先冒煙？宜蘭機車行爆炸釀9傷 排除人為縱火

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市民權新路一間機車行昨晚將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，瞬間燒毀2間機車行並波及左右民宅，9人就醫。縣消防局今下午進行火場調查，監視器顯示冒煙起火是306號機車行騎樓，依序是冒煙、起火、油箱爆炸，火災前並無可疑人等進出，疑似從機車底盤冒煙竄出火苗。

機車行門牌號碼304號與306號，縣消防局調閱附近監視器，研判起火點位於306號機車行騎樓且靠近馬路側，監視器錄到騎樓先冒煙，30秒後燒起來，濃煙烈火引發機車油箱爆炸，機車行老闆聽到爆炸聲，與妻子從304號大門奪門逃離，臉部遭高溫二度灼傷，左右鄰宅住戶也是聽到爆炸聲，倉惶逃生。

火災造成14人逃離、9人就醫，現場磁磚爆裂，就連火場道路對面停放的機車也因幅射高溫熔化，火勢相當驚人，昨晚包括宜蘭市長陳美玲及消防局長徐松奕都到場關切。

代理縣長林茂盛、社會處長林蒼蔡等人今天下午慰問受災戶，除了機車行是營業場所，未核發慰問金外，其餘每戶財物損失補貼2萬元，搬遷補助費以戶籍人數計算每人2萬元，每戶最多以5人為限。

縣消防局下午進行火災調查，監視器顯示昨晚10時52分火災發生前，並無可疑閒雜人等進出，烈火爆炸時雖有一輛汽車火速開走，經查是住戶愛車避免被燒，初步研判應與人為縱火無關。

根據現場燃燒程度，並參酌目擊者曾看到機車底盤冒煙，有可能起火點是停在306號機車行騎樓的機車。縣消防局進行採證送消防署鑑驗，釐清火災真正原因，送醫的9人飽受驚嚇，陸續離院，只剩機車行陳姓負責人住院治療中。

宜蘭市民權新路火警釀9輕傷送醫，從監視器顯示冒煙起火是306號機車行騎樓，火災發生前並無可疑人等進出，初步排除人為縱火。圖／讀者提供
宜蘭市民權新路火警釀9輕傷送醫，從監視器顯示冒煙起火是306號機車行騎樓，火災發生前並無可疑人等進出，初步排除人為縱火。圖／讀者提供
連停在火災對面的機車都被幅射熱高溫熔燒了。圖／讀者提供
連停在火災對面的機車都被幅射熱高溫熔燒了。圖／讀者提供

宜蘭 火災 爆炸 車行

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