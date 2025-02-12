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木造雞舍煮狗食不慎釀災全毀 2隻狗遭綁逃不了活活燒死
新北市萬里區游姓男子疑在養雞的木造倉庫內，煮狗食不慎引發火警，雞舍幾近全毀。消防員滅火後清查火場，無人傷亡，但游男綁在雞舍內的兩隻狗，無法逃脫，活活被燒死。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2時14分接獲報案，指路過萬里區清水4號之3號民宅時，看到鄰近以木材搭建的平房起火燃燒，出動金山中隊和汐止、長青、金山、萬里、石門及秀峰分隊，共17車31人前往現場。
消防人員到場時，雞舍仍在全面燃燒，火勢極大，但無人受困，附近都是空地和樹林，也無延燒民宅疑慮。
消防人員在2時34分控制火勢，2時41分撲滅，進行殘火處理，燃燒面積約20平方公尺。
據了解，游男將兩隻狗養在雞舍內，今午在雞舍煮狗食時，有時離開但忘了關火，結果釀災。他養的雞已在過年前後出售，只剩少數幾隻雞，但飼養的兩隻狗因為有綁住，失火時無法逃脫，命喪火場。
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