扯！新埔捷運站初一傳醉漢持刀 眾警趕抵發現竟是惡作劇

新北市海山分局大年初一（1月29日）上午獲報，新埔捷運站醉漢持刀，大批警力緊急趕抵卻未發現。警方追查後鎖定報案的公共電話並調閱監視器，鎖定謊報的張男，2小時內將他逮捕。張男坦承惡作劇，警方開出勸導單並告誡不得再有類似行為。

據了解，海山警分局上月29日（大年初一）上午9時許接獲報案，在新埔捷運站5號出口有人酒醉持刀。因大年初一上午許多民眾出門拜年或至廟裡上香，捷運站人潮眾多，警方獲報後不敢大意出動大批線上巡邏警力趕抵。

但警員到場後卻未見現場有任何緊張氣氛，經詢問捷運站工作人員及現場民眾均無人發現持刀可疑人士。警方懷疑可能有人謊報，立即查詢報案的電話，發現是從板橋區民生路三段的公共電話撥出。警方擴大調閱周邊路口監視器，發現1名中年男子形跡可疑，立即通報線上警力協尋，11時許在民生路三段路邊發現特徵相符的張男。

張男警詢時坦承是惡作劇，覺得好玩才會謊報捷運站有酒醉持刀案件。因張男行為已觸犯社維法第85條：「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，依法可處拘留或1萬2000元以下罰款。因張男是初犯，警方對他開出勸導單，並告知不得再有類似行為，違者將依法裁處。

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