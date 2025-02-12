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台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會：沒有評論
有週刊報導，台灣大學資工系教授徐宏民與成功大學副校長陳鴻震，兩人皆已婚，卻被踢爆兩人不僅出軌，還偷吃同一名「小三」。外傳被指小三的高女為電腦公會員工，負責接國科會的案件。對此，國科會表示，此案屬私領域範疇，國科會沒有評論。
鏡週刊報導，直擊徐宏民與高女在去年12月23日共赴宜蘭知名高檔飯店約會，一同前往百貨商場購物、並享用完知名的櫻桃鴨晚餐後，再一起返回高女在台北的住處，徐約在高女住處待了約半小時之久。
週刊也指，陳鴻震在1月16日特地北上與高女在台北市大安區一家餐酒館約會，過程中互動親密，隨後還同返高女住處，直至隔天中午才一起出門用餐。
外傳高女在電腦公會主責的業務就是國科會的案件。對此，國科會僅回，此案屬私領域範疇，國科會沒有評論。
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