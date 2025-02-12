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青少年相約放鞭炮引燃樹叢 野柳駱駝峰深夜竄火光
新北市萬里區野柳地質公園附近的駱駝峰，昨晚冒出火光。消防局獲報派員前往現場，發現山壁上的林投樹叢起火燃燒，10分鐘後撲滅。警方調查，有5名青少年施放鞭炮，引燃乾燥的樹葉釀災。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚6時許接獲報案，報案人指他在距離駱駝峰約200公尺，看到駱駝峰有火光，隨即出動金山分隊、萬里分隊，4車8人前往救援。
消防人員到場時，駱駝峰上的林投樹叢仍在燃燒，馬上布設水線將火撲滅，未造成人員傷亡。今天也有案發時經過現場的駕駛人，將拍下的畫面上傳網路，施放鞭炮的青少年也在畫面中。
警方昨晚也派員到場，協助指揮交通，以利消防人員滅火。警、消已掌握疑施鞭炮釀災的青少年身分，在查明事發過程後，由主管機關裁處。
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