北市女2次遇詐團「假投資」提領50萬 警專實習生嘆：攔阻詐騙真不容易

王姓女子退休在家，頻頻遇到詐騙集團供稱投資穩賺不賠，先後兩次至台北富邦銀行民生分行提領50萬現金，行員認定有異報警，警方即時趕抵幫忙攔阻，寒假在派出所實習的警專42期學生，兩度參與攔詐現場，事後受訪直言「攔阻詐騙真不容易」，更意識到現今社會詐騙猖獗。

北市松山三民派出所1月16日接獲報案，富邦銀行民生分行稱有民眾異常提領大量現金，趕抵詢問是65歲王女，稱要提領50萬元裝修房屋契，員警一聽感覺有異，詢問是否有相關單據能佐證，對方果真拿不出來；員警經同意查看她手機對話，一看就知道是詐騙集團的「交戰手冊」，詳細解說之下，順利攔詐。

三民派出所1月20日又接獲富邦銀行民生分行報案，趕抵發現是4天前同一名女子再次提領50萬元，詢問之下，王女因過年急需用錢，再度遭詐騙集團盯上，以傳簡訊方式聲稱可以提供投資管道，保證獲利穩賺不賠，員警雖然無奈，仍耐心解說各種詐騙案例及手法，成功守住她辛苦錢。

兩次攔阻詐騙都有寒假至各派出所實習的警專42期學生陳貫鑫與江育明，2人跟著學長們一起至現場，事後受訪表示，實際參與攔阻詐騙的工作後，發現真的不容易，也更清楚了解現今社會上詐騙猖獗，未來工作後將面臨極大的挑戰，想要幫助民眾守住賺來的辛苦錢，需要更多知識的補強及換位思考同理心的展現。