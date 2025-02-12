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女子腳傷坐輪椅逛廟口 竟被人盯上搶走皮夾 路人助追回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

領有精神障礙手冊的朱姓男子，昨天在基隆廟口出入口的愛三路、孝三路口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包。劉女開口求助，2名路人追上朱男並制伏他。警方帶回偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。據了解，朱男稱身上只剩20元，因肚子餓才犯案。

基隆市警一分局今天表示，37歲朱男昨天下午在廟口出入處，看到劉女坐在輪椅上，等待綠燈過馬路。朱男在她身後觀察一小段時間，靠近她身邊，並伸手抽走劉女放在上衣口袋，裝有1300多元的皮夾，隨後奔向愛三路騎樓。

劉女被搶走皮夾有點慌張，路人察覺她被搶後，快步追上朱男，兩名男子合力將朱制伏，壓倒在地面。等到員警獲報趕抵現場，交由警員帶回派出所偵辦。

警方調閱路口監視器畫面，有拍到朱男涉案過程。劉女因為腳部受傷，無法正常行走，才會用輸椅代步，到廟口走走，沒想到會被搶走皮夾。據了解，朱男稱身上只有20元，肚子又餓，看見劉女身上的皮夾，覺得有機會，才會動手行搶。

朱姓男子在基隆廟口出入口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包，被2名路人追制伏。警方偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
朱姓男子在基隆廟口出入口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包，被2名路人追制伏。警方偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
朱姓男子在基隆廟口出入口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包，被2名路人追制伏。警方偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
朱姓男子在基隆廟口出入口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包，被2名路人追制伏。警方偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
朱姓男子在基隆廟口出入口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包，被2名路人追制伏。警方偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
朱姓男子在基隆廟口出入口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包，被2名路人追制伏。警方偵詢後，依搶奪罪嫌將他移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 搶劫 輪椅

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