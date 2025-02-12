花蓮工人修鋁窗墜樓 頭部著地住進加護病房搶救

花蓮一名年約60歲巫姓工人，昨天下午在花蓮市南京街民宅維修鋁門窗時，不慎從約4公尺高的二樓墜落導致頭部重創，當場失去生命跡象；緊急送醫急救後恢復心跳呼吸，目前在加護病房觀察。這起工安意外疑似是巫男未做好防護措施造成，警方會同勞檢單位將進一步調查事故原因。

警方初步調查，巫姓男子在昨天下午3時許，前往花蓮市南京街一處巷弄的民宅修理鋁門窗，沒想到在維修時，不小心從二樓墜落至地面上。由於他頭部著地，不僅地上有血跡，更當場失去呼吸心跳，警方接獲報案後，與花蓮縣消防局救護人員趕往現場救援。