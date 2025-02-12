台南左鎮消防員陪伴偏鄉長輩 宣導吃湯圓免噎到、防蛇吻
陪伴偏鄉長者建立防火防災意識，台南市左鎮消防分隊在元宵節，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，利用手作燈籠活動，進行居家安全宣導，並趁著小龍年，介紹長者認識台灣常見毒蛇及緊急應變技巧，時時留意用火用電安全，並要保持住宅空氣對流順暢，方能平安過好年。
今天元宵節，家家戶戶吃湯圓，提燈籠，猜燈謎，失智據點也利用元宵節前夕，邀請講師帶領長者手作燈籠，並在燈籠上進行彩繪並寫上吉祥話，祈求在來年平平安安、心想事成。
左鎮消防分隊也前往提醒據點長者，元宵節享用湯圓，宜小口進食避免噎到，並教導異物噎到如何急救保命。適逢小龍年，隊員也教導據點長者認識台灣特有毒蛇，特別提醒，部分長者的生活環境有許多林木、雜草、石洞，均屬蛇類棲習環境，平時出入時切勿穿著拖鞋、利用手杖打草驚蛇、取用物品應先行檢視，避免發生蛇吻，萬一遭到蛇吻的應急處置措施。
消防人員表示，民眾常於元宵節施放煙火爆竹，提醒長者應留意購買合法煙火爆竹、不可朝人車建物施放、留意未滿12歲兒童施放時應有大人陪同，並避免遺留火源造成災情。近期天氣寒冷，在用電用火方面，長者可能緊閉門窗，造成一氧化碳中毒的危害，因此提醒長者留意居家環境是否保持通風良好，或是加裝一氧化碳偵測器，避免一氧化碳中毒事件，平時留意居家安全的小細節，才是帶來平安的真秘訣。
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