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影／撿到錢包卻侵占現金 赴美男子在候機室被航警逮捕
桃園國際機場8日晚間發生一件旅客拾獲錢包卻將現金占為已有的案子，失主領回自己的錢包時，驚覺皮夾內的現金都不翼而飛，航警調閱監視器發現拾獲的陳男竟先取出錢包內現金，在登機門前將陳男攔逮捕，並依違反刑法侵占遺失物罪送辦。
航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，保安警察大隊8日晚間10時許，受理機場良福保全人員交付拾得物錢包一只，經值班員警聯繫才剛離開桃機不久、還不知道錢包遺失的旅客前往領回，但還在慶幸錢包失而復得的失主清點後，卻發現皮夾內的現金已短少新台幣3萬3800元，僅剩2張外幣紙鈔。
林威邵指出，警方調閱監視器畫面，發現陳姓嫌犯（48歲）拾獲後，竟先將錢包內的3萬3800元取出占為己有，再將錢包轉交給機場保全人員，警方循線在陳男搭機赴美前，在第二航廈D9登機門查緝到案，並在其身上起獲侵占現金，全案依違反刑法侵占遺失物罪移送桃園地方檢察署偵辦，陳男原本赴美的行程也只能取消。
航空警察局提醒民眾，警方依法於勤務中查緝各項違法、違規案件，積極執法，民眾如有拾獲拾得物，應迅速送交警察機關，以共同維護社會治安，不要因為一時貪念而處罰，以免得不償失。
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