快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

聽新聞
0:00 / 0:00

影／撿到錢包卻侵占現金 赴美男子在候機室被航警逮捕

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

桃園國際機場8日晚間發生一件旅客拾獲錢包卻將現金占為已有的案子，失主領回自己的錢包時，驚覺皮夾內的現金都不翼而飛，航警調閱監視器發現拾獲的陳男竟先取出錢包內現金，在登機門前將陳男攔逮捕，並依違反刑法侵占遺失物罪送辦。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，保安警察大隊8日晚間10時許，受理機場良福保全人員交付拾得物錢包一只，經值班員警聯繫才剛離開桃機不久、還不知道錢包遺失的旅客前往領回，但還在慶幸錢包失而復得的失主清點後，卻發現皮夾內的現金已短少新台幣3萬3800元，僅剩2張外幣紙鈔。

林威邵指出，警方調閱監視器畫面，發現陳姓嫌犯（48歲）拾獲後，竟先將錢包內的3萬3800元取出占為己有，再將錢包轉交給機場保全人員，警方循線在陳男搭機赴美前，在第二航廈D9登機門查緝到案，並在其身上起獲侵占現金，全案依違反刑法侵占遺失物罪移送桃園地方檢察署偵辦，陳男原本赴美的行程也只能取消。

航空警察局提醒民眾，警方依法於勤務中查緝各項違法、違規案件，積極執法，民眾如有拾獲拾得物，應迅速送交警察機關，以共同維護社會治安，不要因為一時貪念而處罰，以免得不償失。

陳姓旅客拾獲錢包卻將現金33800元占為已有，遭警方依違反刑法侵占遺失物罪送辦。圖／航警局提供
陳姓旅客拾獲錢包卻將現金33800元占為已有，遭警方依違反刑法侵占遺失物罪送辦。圖／航警局提供
陳姓旅客拾獲錢包卻將現金占為已有，遭警方在登機門逮捕，並依違反刑法侵占遺失物罪送辦。圖／航警局提供
陳姓旅客拾獲錢包卻將現金占為已有，遭警方在登機門逮捕，並依違反刑法侵占遺失物罪送辦。圖／航警局提供

侵占 機場 警察

延伸閱讀

影／札幌雪祭遇暴風雪！新千歲機場118航班取消 1600多人機場打地鋪

竹北警車今凌晨翻車！警：嫌犯衝撞已查緝到案 警輕傷

影／塑膠花盆藏25公斤海洛因 海關航警循線逮捕2泰男

美國再傳飛安事故！亞利桑那州機場2架飛機跑道相撞 至少1死

相關新聞

影／豐田駕駛唱完「愛的痛了」追撞千萬豪車邁巴赫 原來是冒牌賓士

新北市在國道一號聯絡道通往蘆洲或新店方向的匝道岔口，昨天有1輛轎車疑因走錯路緊急煞車被追撞，後車駕駛驚見撞上千萬豪車邁巴...

彰化鹿港傳3人一氧化碳中毒 1昏迷2意識清楚

彰化縣鹿港鎮今天上午傳出一家疑使用燃氣熱水器，造成3人一氧化碳中毒案，其中一名60歲男性昏迷、1名約2歲女童哭鬧、1名女...

北市女2次遇詐團「假投資」提領50萬 警專實習生嘆：攔阻詐騙真不容易

王姓女子退休在家，頻頻遇到詐騙集團供稱投資穩賺不賠，先後兩次至台北富邦銀行民生分行提領50萬現金，行員認定有異報警，警方...

女子腳傷坐輪椅逛廟口 竟被人盯上搶走皮夾 路人助追回

領有精神障礙手冊的朱姓男子，昨天在基隆廟口出入口的愛三路、孝三路口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包。劉女開口求助，2...

花蓮工人修鋁窗墜樓 頭部著地住進加護病房搶救

花蓮一名年約60歲巫姓工人，昨天下午在花蓮市南京街民宅維修鋁門窗時，不慎從約4公尺高的二樓墜落導致頭部重創，當場失去生命...

台南左鎮消防員陪伴偏鄉長輩 宣導吃湯圓免噎到、防蛇吻

陪伴偏鄉長者建立防火防災意識，台南市左鎮消防分隊在元宵節，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，利用手作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。