影／台中人妻開BMW載小孩 突遭起步車撞進民宅騎樓

台中市李姓女子今早駕駛BMW X3休旅車載兩名小孩，行經北屯區昌平路二段時，楊男駕駛豐田轎車從路旁切入車道，撞上李女休旅車後，李女車輛衝向對向車道後，撞進民宅騎樓內，滿目瘡痍，二人都無酒精濃度，肇因是起步車未禮讓行進中車輛，或未注意路況，仍待釐清。

經查，楊姓男子（28歲）在今天上午8時許將豐田轎車停在北屯區昌平路二段路旁，楊男上車後，欲起步切入快車道，當時李姓女子（39歲）駕駛BMW X3休旅車載2個小孩，行駛在昌平路二段快車道上，楊車在切入車道時，與李女車輛發生碰撞。

兩車碰撞後，李女車輛失控，衝向對向車道，再撞進民宅的騎樓，也撞壞民宅騎樓擺放的物品，滿目瘡痍。

警方到場調查，兩名駕駛都無酒精濃度，李女與兩名小孩都在醫院治療，肇因是否為起步車未禮讓行進中車輛或是未注意路況，需後續進一步釐清。