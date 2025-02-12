聽新聞
0:00 / 0:00
幸好及時發現 彰化鹿港一家3口一氧化碳中毒均已清醒
彰化縣鹿港鎮今天上午發生住家疑因使用燃氣熱水器時，瓦斯外洩，造成68歲的鍾姓鎮民夫婦及2歲孫女一氧化碳中毒，彰化縣消防局接獲報案，將他們送往彰濱秀傳醫院急救，幸好及時發現，均已救起，已緊急安排做高壓氧治療，需住院觀察。
這件一氧化碳中毒案是發生在今天上午10時50分許，住在彰化縣鹿港鎮祥和一街2巷的鍾姓男子，在洗完澡後步出浴室，發現他的鍾姓父親口吐白沫、黃姓母親肢體無力，2歲姪女哭鬧，尤其是父親陷入昏迷，意識不清，母親及孫女意識清楚。
消防局接獲報案，到達現場，發現鍾姓父親意識不清，黃女及孫女則意識清楚，立即將他送往彰濱秀傳醫院急救。彰濱秀傳醫院表示，鍾男經醫院搶救後已經甦醒，妻子及孫女的意識也都清醒，已緊急安排做高壓氧治療，需住院觀察。
彰化縣消防局第三大大隊長詹江洲提醒，冬天容易發生一氧化碳中毒案件，大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成，因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言