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幸好及時發現 彰化鹿港一家3口一氧化碳中毒均已清醒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮今天上午發生住家疑因使用燃氣熱水器時，瓦斯外洩，造成68歲的鍾姓鎮民夫婦及2歲孫女一氧化碳中毒，彰化縣消防局接獲報案，將他們送往彰濱秀傳醫院急救，幸好及時發現，均已救起，已緊急安排做高壓氧治療，需住院觀察。

這件一氧化碳中毒案是發生在今天上午10時50分許，住在彰化縣鹿港鎮祥和一街2巷的鍾姓男子，在洗完澡後步出浴室，發現他的鍾姓父親口吐白沫、黃姓母親肢體無力，2歲姪女哭鬧，尤其是父親陷入昏迷，意識不清，母親及孫女意識清楚。

消防局接獲報案，到達現場，發現鍾姓父親意識不清，黃女及孫女則意識清楚，立即將他送往彰濱秀傳醫院急救。彰濱秀傳醫院表示，鍾男經醫院搶救後已經甦醒，妻子及孫女的意識也都清醒，已緊急安排做高壓氧治療，需住院觀察。

彰化縣消防局第三大大隊長詹江洲提醒，冬天容易發生一氧化碳中毒案件，大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成，因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的憾事。

彰化縣鹿港鎮今天上午傳出一家疑使用燃氣熱水器，造成3人一氧化碳中毒案送醫。
彰化縣鹿港鎮今天上午傳出一家疑使用燃氣熱水器，造成3人一氧化碳中毒案送醫。

一氧化碳中毒 彰化 意識

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