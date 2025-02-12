聯結車國道上變換車道疑未注意 轎車遭擦撞打滑180度

國道1號台南新市段北上316.7公里處，今早發生一起車禍事故，一輛營業半聯結車疑因視線死角，在變換車道時不慎擦撞一旁的白色轎車，導致轎車在國道上失控打滑旋轉180度後，又再撞上該輛聯結車，所幸該車禍事故未造成人員傷亡，詳細車禍原因待國道警方調查釐清。

國道警方調查，營業半聯結車今早約7點50分行經國1北上約316.7公里處時，疑因視線死角，加上未確實檢視行車視野輔助系統，從中線車道變換切到外側車道時，不慎擦撞到白色轎車，導致轎車失控旋轉後，又再撞上營業半聯結車，2位駕駛人酒測值均為0。