快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

中部檢察大樓工地獲特優 檢察官搖身成「工地主任」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

斥資34億元的「台中高分檢暨台中地檢署擴遷建新建工程」去年3月動土，現已開挖至地下2樓，由成中恆公司承造、台灣世曦公司監造，針對施工中空汙防治、噪音降低採科技防治，在台中市環保局營建工程優良工地選拔獲得「特優」。

台中高分檢、台中地檢現址建物老舊，第二辦公室內有100多位書記官被迫得擠在舊贓物庫內辦公，部分檢察官辦公室連1扇窗戶都沒有，有人只能自行「畫窗」安慰自己，多年爭取預算終於讓新大樓拍板動土，預計2027年12月啟用。

台中地檢指出，中高分檢、中檢新建工程由檢察長張介欽率工程督導小組每周就進度、預算掌握，主任檢察官洪國朝、具工程專業的檢察事務官李嘉晃，及科長曾蔚麒參與技術協調、與工程團隊直接溝通。

洪國朝是中檢打詐組主任，因擔任新建工程副召集人，平時除了專責督導辦案，還得往返工地協助溝通新大樓需求，宛如從打詐主任變成「工地主任」，辦公室都堆滿厚厚工程合約，牆上貼著密密麻麻工程新建圖，他表示希望工地早日完工，讓同仁有個舒適的辦公環境。

中檢說，工地周邊有台中刑務所古蹟、光明國中校區等，包括成中恆公司承造、台灣世曦公司等施工團隊採「工地智慧化」，就空氣汙染設置PM2.5監測及智能灑水噴霧系統，根據AQI數據指標的粉塵濃度，ㄧ超標就會啟動噴霧灑水抑制揚塵，噪音也予以監測維護周邊生活品質。

中檢指出，工地周圍安裝建物沉陷點監測儀、傾斜儀、水位計及傾斜管等安全觀測設備，即時監控地表沉陷、建築物傾斜及地下水位變化，監控數據可保障施工安全，也能在異常發生即時預警，避免災害擴大。

另外，進出工地採人臉辨識系統，就當天施工人員都事先實施酒測，確保施工人員安全，經多項標準及品質，獲台中市營建工程優良工地「特優獎」，也是少數公家工程中能獲獎案例。

洪國朝是中檢打詐組主任，因擔任新建工程副召集人，平時除了專責督導辦案，還得往返工地協助溝通新大樓需求，宛如從打詐主任變成「工地主任」。記者曾健祐／攝影
洪國朝是中檢打詐組主任，因擔任新建工程副召集人，平時除了專責督導辦案，還得往返工地協助溝通新大樓需求，宛如從打詐主任變成「工地主任」。記者曾健祐／攝影
工地周圍安裝建物沉陷點監測儀、傾斜儀、水位計及傾斜管等安全觀測設備，即時監控地表沉陷、建築物傾斜及地下水位變化，監控數據可保障施工安全。記者曾健祐／攝影
工地周圍安裝建物沉陷點監測儀、傾斜儀、水位計及傾斜管等安全觀測設備，即時監控地表沉陷、建築物傾斜及地下水位變化，監控數據可保障施工安全。記者曾健祐／攝影
中檢主任檢察官洪國朝（中）、成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘（右），昨由台中市政府環保局長陳宏益（左）頒發營建工程優良工地選拔獲得「特優」。圖／檢方提供
中檢主任檢察官洪國朝（中）、成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘（右），昨由台中市政府環保局長陳宏益（左）頒發營建工程優良工地選拔獲得「特優」。圖／檢方提供
工地設置雲端智能灑水系統，偵測pm2.5及pm10超過數值就會自動啟動，降低揚塵。記者曾健祐／攝影
工地設置雲端智能灑水系統，偵測pm2.5及pm10超過數值就會自動啟動，降低揚塵。記者曾健祐／攝影
台中高分檢暨台中地檢署擴遷建新建工程」去年3月動土，經台中市環保局營建工程優良工地選拔獲得「特優」。圖／檢方提供
台中高分檢暨台中地檢署擴遷建新建工程」去年3月動土，經台中市環保局營建工程優良工地選拔獲得「特優」。圖／檢方提供

主任 打詐 檢察官 辦公室

延伸閱讀

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

高雄分屍魔曾參與多項大工程 半年前申請低收入戶遭拒

鑽石大樓應召生意引發尋仇砸店？ 警逮威震、天道黑幫成員

剛滿18歲輟學分攤家計…台中鷹架工人6樓重摔慘死 父母悲慟無法接受

相關新聞

影／豐田駕駛唱完「愛的痛了」追撞千萬豪車邁巴赫 原來是冒牌賓士

新北市在國道一號聯絡道通往蘆洲或新店方向的匝道岔口，昨天有1輛轎車疑因走錯路緊急煞車被追撞，後車駕駛驚見撞上千萬豪車邁巴...

彰化鹿港傳3人一氧化碳中毒 1昏迷2意識清楚

彰化縣鹿港鎮今天上午傳出一家疑使用燃氣熱水器，造成3人一氧化碳中毒案，其中一名60歲男性昏迷、1名約2歲女童哭鬧、1名女...

北市女2次遇詐團「假投資」提領50萬 警專實習生嘆：攔阻詐騙真不容易

王姓女子退休在家，頻頻遇到詐騙集團供稱投資穩賺不賠，先後兩次至台北富邦銀行民生分行提領50萬現金，行員認定有異報警，警方...

女子腳傷坐輪椅逛廟口 竟被人盯上搶走皮夾 路人助追回

領有精神障礙手冊的朱姓男子，昨天在基隆廟口出入口的愛三路、孝三路口，涉嫌搶走以輪椅代步的劉姓女子的錢包。劉女開口求助，2...

花蓮工人修鋁窗墜樓 頭部著地住進加護病房搶救

花蓮一名年約60歲巫姓工人，昨天下午在花蓮市南京街民宅維修鋁門窗時，不慎從約4公尺高的二樓墜落導致頭部重創，當場失去生命...

台南左鎮消防員陪伴偏鄉長輩 宣導吃湯圓免噎到、防蛇吻

陪伴偏鄉長者建立防火防災意識，台南市左鎮消防分隊在元宵節，結合轄區的社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，利用手作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。