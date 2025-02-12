中部檢察大樓工地獲特優 檢察官搖身成「工地主任」
斥資34億元的「台中高分檢暨台中地檢署擴遷建新建工程」去年3月動土，現已開挖至地下2樓，由成中恆公司承造、台灣世曦公司監造，針對施工中空汙防治、噪音降低採科技防治，在台中市環保局營建工程優良工地選拔獲得「特優」。
台中高分檢、台中地檢現址建物老舊，第二辦公室內有100多位書記官被迫得擠在舊贓物庫內辦公，部分檢察官辦公室連1扇窗戶都沒有，有人只能自行「畫窗」安慰自己，多年爭取預算終於讓新大樓拍板動土，預計2027年12月啟用。
台中地檢指出，中高分檢、中檢新建工程由檢察長張介欽率工程督導小組每周就進度、預算掌握，主任檢察官洪國朝、具工程專業的檢察事務官李嘉晃，及科長曾蔚麒參與技術協調、與工程團隊直接溝通。
洪國朝是中檢打詐組主任，因擔任新建工程副召集人，平時除了專責督導辦案，還得往返工地協助溝通新大樓需求，宛如從打詐主任變成「工地主任」，辦公室都堆滿厚厚工程合約，牆上貼著密密麻麻工程新建圖，他表示希望工地早日完工，讓同仁有個舒適的辦公環境。
中檢說，工地周邊有台中刑務所古蹟、光明國中校區等，包括成中恆公司承造、台灣世曦公司等施工團隊採「工地智慧化」，就空氣汙染設置PM2.5監測及智能灑水噴霧系統，根據AQI數據指標的粉塵濃度，ㄧ超標就會啟動噴霧灑水抑制揚塵，噪音也予以監測維護周邊生活品質。
中檢指出，工地周圍安裝建物沉陷點監測儀、傾斜儀、水位計及傾斜管等安全觀測設備，即時監控地表沉陷、建築物傾斜及地下水位變化，監控數據可保障施工安全，也能在異常發生即時預警，避免災害擴大。
另外，進出工地採人臉辨識系統，就當天施工人員都事先實施酒測，確保施工人員安全，經多項標準及品質，獲台中市營建工程優良工地「特優獎」，也是少數公家工程中能獲獎案例。
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