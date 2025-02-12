國道去年70件死亡車禍 多達3成5為追撞事故釀28死

根據高速公路局統計，去年國道發生70件A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故，其中23件屬追撞，共造成28人死亡，占全年A1事故死亡人數35%，主要肇因為未保持行車安全距離、分心駕駛等。高公局表示，和平紀念日3天連假將至，預估尖峰時段將湧現大量出遊車潮，提醒用路人，未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統恐發生追撞事故。

高公局表示，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，用路人勿過度依賴系統，尤其是進出高速公路交流道、服務區或休息站時，切勿使用輔助駕駛系統，遇突發狀況時才能即時反應，降低事故發生風險。此外，追撞事故除危害自身及他人安全，還會影響後方車流續進，甚至引起二次事故，提醒用路人留意。