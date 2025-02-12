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國道去年70件死亡車禍 多達3成5為追撞事故釀28死

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

根據高速公路局統計，去年國道發生70件A1（車禍發生24小時內有人死亡）事故，其中23件屬追撞，共造成28人死亡，占全年A1事故死亡人數35%，主要肇因為未保持行車安全距離、分心駕駛等。高公局表示，和平紀念日3天連假將至，預估尖峰時段將湧現大量出遊車潮，提醒用路人，未保持安全距離或不當使用輔助駕駛系統恐發生追撞事故。

高公局表示，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，用路人勿過度依賴系統，尤其是進出高速公路交流道、服務區或休息站時，切勿使用輔助駕駛系統，遇突發狀況時才能即時反應，降低事故發生風險。此外，追撞事故除危害自身及他人安全，還會影響後方車流續進，甚至引起二次事故，提醒用路人留意。

另外，高公局指出，和平紀念日連假期間往返新竹至台南民眾，可改走台61快速公路，以避開國道壅塞車流。另3月1日及2日將於中午12時至晚間9時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

高公局建議和平紀念日連假多利用替代道路。圖／高公局提供
高公局建議和平紀念日連假多利用替代道路。圖／高公局提供

國道 車禍 輔助駕駛 高公局

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