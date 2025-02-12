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影／豐田駕駛唱完「愛的痛了」追撞千萬豪車邁巴赫 原來是冒牌賓士
新北市在國道一號聯絡道通往蘆洲或新店方向的匝道岔口，昨天有1輛轎車疑因走錯路緊急煞車被追撞，後車駕駛驚見撞上千萬豪車邁巴赫，心涼了半截。後來發現只是自貼車標的普通賓士，稍鬆一口氣，但修車費恐怕還是很傷荷包。
國道一號五股出口的高架聯絡道，銜接至二重疏洪道上方時分岔，左邊通往蘆洲永安大橋、右邊通往台64線新店方向。
據了解，63歲曹姓男子昨天上午10時許，駕駛賓士轎車開在通往蘆洲方向車道，疑因走錯路，緊急煞車打算跨越槽化線，切換車道改往新店方向。
後方由26歲陳姓男子駕駛豐田轎車，邊開車邊隨音響沉醉唱著歌手陳慧琳的流行曲目「記事本」，剛唱完歌詞「愛的痛了～」便發現前方急煞，但已來不及閃避，直接猛然撞上。
豐田的右側大燈撞破，碎片滿地，起初以為撞到千萬豪車邁巴赫，細看才發現對方只是自行改貼車標的普通賓士。豐田陳姓駕駛事後將追撞過程行車記錄影像上傳網路，還因為唱歌撞車，被平台小編下標戲稱「真的愛的痛了」！
警方指出，賓士車驟然減速、涉嫌跨越槽化線，豐田車未注意車前狀況、保持安全距離，詳細肇事原因、違規及肇責比例，尚須進一步鑑識調查釐清。
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