上錯遊覽車誤拿別人包包 老翁涉竊盜罪被法辦

何姓男子到台中和平區梨山旅遊賞櫻花時，疑似上錯遊覽車誤拿別人包包，他發覺誤取時，未即時交還或連繫告知報案的被害人，也未交由警察機關，警方釐清案情後，將依竊盜罪嫌偵辦。

台中市和平警分局表示，櫻花季開跑梨山地區櫻花盛開，許多民眾提前賞櫻，日前一名年長遊客隨團搭車到梨山賞櫻，隨身包包放在遊覽車座位上失竊，他報警處置。

經警方調閱相關監視器，立即鎖定一名嫌疑人，經了解，78歲何姓男子與報案人年紀相仿，也有疑似包包，竟然上錯遊覽車而誤拿別人包包。