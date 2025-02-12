聽新聞
0:00 / 0:00
台中客運閃機車釀擦撞 變電箱遭撞歪狂噴火花冒煙
台中市東區今上午發生公車、小客車擦撞意外，台中客運蔣姓司機為閃避穿插路中間的機車，不慎撞到停在路旁的小客車，再波及路邊變電箱還噴出火花，所幸無人受傷，警方初步對蔣施以呼氣酒測值為0，詳細肇事責任釐清中。
台中第三分局今上午8點多獲報，第三市場外台中路上有車禍，經查蔣姓司機（32歲）駕駛台中客運的公車行經外車道途中，為了閃避穿插的機車，加上今一早天雨路滑，疑似才失控撞到停在馬路邊的1輛銀色TOYOTA轎車。
因公車碰撞後，轎車在往旁擠壓到變電箱，造成電箱底部噴出火花，還發出「劈哩啪啦」聲響，不少上班路過民眾目睹錄影PO網引起討論。
警方初步對蔣姓司機酒測數值為0，加上公車因事故後輪卡住難以移動，警方需調派專業機具到場排除，詳細肇事責任釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言