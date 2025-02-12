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台中客運閃機車釀擦撞 變電箱遭撞歪狂噴火花冒煙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區今上午發生公車、小客車擦撞意外，台中客運蔣姓司機為閃避穿插路中間的機車，不慎撞到停在路旁的小客車，再波及路邊變電箱還噴出火花，所幸無人受傷，警方初步對蔣施以呼氣酒測值為0，詳細肇事責任釐清中。

台中第三分局今上午8點多獲報，第三市場外台中路上有車禍，經查蔣姓司機（32歲）駕駛台中客運的公車行經外車道途中，為了閃避穿插的機車，加上今一早天雨路滑，疑似才失控撞到停在馬路邊的1輛銀色TOYOTA轎車。

因公車碰撞後，轎車在往旁擠壓到變電箱，造成電箱底部噴出火花，還發出「劈哩啪啦」聲響，不少上班路過民眾目睹錄影PO網引起討論。

警方初步對蔣姓司機酒測數值為0，加上公車因事故後輪卡住難以移動，警方需調派專業機具到場排除，詳細肇事責任釐清中。

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

公車 客運 變電箱 車禍

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