引擎室裡躲貓貓 嘉市警消口袋戰術手到擒來

嘉義市張姓市民家貓躲進鄰居汽車引擎室內，擔憂小貓驚慌亂竄釀成意外，張男尋求警、消幫忙，研擬作戰策略以棉被包圍汽車形成口袋戰術誘捕，打開引擎蓋瞬間家貓驚嚇從車底跑出，眾人一擁而上成功捕獲。

嘉義市後湖派出所警員許啟亮日前執行巡邏勤務，接獲勤務中心通報義教街有民眾需要協助，許員到場後，原來是張男外出時，家中寵物貓跑出去，一溜煙地鑽到附近人家的汽車底，他探頭察看要誘導，家貓反而躲進引擎蓋內，只好聯絡警方協助。

許員回報派出所聯絡車主，也請消防人員到場協助，眾人一番討論後，認為隨意打開引擎蓋可能會使貓受到驚嚇後亂竄，進而跑到其他汽車車底甚至造成意外，故提議以棉被堵住車底並留一個出口，待貓咪出來後可以順利抓住。

隨後張男從家中拿出棉被在鄰居及警、消協助下將汽車三面圍住，由車主開啟引擎蓋並發動車輛，果然貓咪受到驚嚇從車底跑出，眾人一擁而上夾雜歡呼聲中順利入網。