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網友自稱投資專家 退休婦要匯款265萬警帶回派出所勸說

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

已退休的楊姓婦人結識虛擬貨幣投資專家，對方聲稱投資獲利豐厚，還在楊婦投入資金測試時，秀出平台上交易紀錄和獲利數據，讓楊婦信以為真；前天楊婦要再匯款265萬元，郵局行員察覺有異報警，警方費盡唇舌，將她帶回派出所不斷解釋，才讓她相信遇上詐騙。

63歲楊姓婦人前天下午1時許走入台南市安平區育平路一間郵局，表示要匯款265萬元到指定帳戶，行員聽到大筆金額，詢問其用途，楊婦僅表示要跟朋友一起投資，對於細節不願多談，含糊其辭；行員研判可能遇到詐騙集團，通報警方。

轄區台南市警第四分局育平派出所獲報，所長吳尚謙不敢大意，帶領員警迅速趕往；吳跟楊婦對談幾句，就察覺應是遭到詐騙，說明各項詐騙手法，楊婦還不相信遭詐，警方請她先到派出所，畢竟265萬的積蓄老本，也不能隨便投資。

楊婦覺得有道理，跟著警方回派出所；警方在攀談中，得知楊婦退休、無業，近期是在朋友介紹下，結識一名自稱能代操虛擬貨幣投資的專家，對方聲稱投資獲利豐厚，先引導她註冊合法投資平台取得信任，隨後透過話術誘導下載另一個投資平台。

楊婦初期僅投入少額資金測試，對方在該平台上秀出交易紀錄和獲利數據，讓楊婦相信投資真實且有高額回報；警方得知後，立即告知該軟體為詐騙集團設立的假投資平台，帳戶內的數字僅為虛假顯示，實際上投入資金都已拿不回來。

楊婦表示，詐騙集團要求她前往郵局綁定「約定帳戶」，匯入更多資金向幣商購買虛擬貨幣，並按照指示將貨幣存入假投資平台的虛擬錢包；警方請她拿出對話紀錄與投資軟體，一一說明這就是典型的「假投資詐騙」。

楊女最後得知果然遭到詐騙，當場封鎖詐騙帳號，也感謝警方讓她沒有將最後265萬元的積蓄老本全數匯入；警方聯繫家屬，提醒持續關心楊女，避免她再次受騙。

已退休的楊姓婦人結識虛擬貨幣投資專家，對方聲稱投資獲利豐厚，還在楊婦投入資金測試時，秀出平台上交易紀錄和獲利數據，讓楊婦信以為真。記者袁志豪／翻攝
已退休的楊姓婦人結識虛擬貨幣投資專家，對方聲稱投資獲利豐厚，還在楊婦投入資金測試時，秀出平台上交易紀錄和獲利數據，讓楊婦信以為真。記者袁志豪／翻攝

虛擬貨幣 詐騙集團 郵局

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