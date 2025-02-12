影／一隻黑狗突竄出 台中機車騎士閃不及撞上全身傷
台中市劉姓男子在今年1月間騎機車載人行經西屯區安林路時，一隻黑狗突然在路邊竄出，導致劉反應不及撞上，二人摔倒在地，該隻黑狗被撞後，隨即逃離現場，有網友近日在threads社交平台發布影片直說「狗要綁好，受傷找誰賠」。警方表示，該隻黑狗為何人所有，仍在調查釐清。
第六警分局在今年1月18日下午3時許獲報，有機車騎士因撞到犬隻而跌倒受傷，警方到場調查，當時是劉姓男子（33歲）騎機車載廖姓女子（40歲）行經西屯區安林路時，有一隻黑狗從路邊竄出，劉閃避不及撞上，導致劉、廖女全身有多處擦挫傷，送醫後無生命危險。
警方表示，同仁到場時，該犬隻已不在現場，查訪附近鄰居都表示，不清楚為何人所有，可能為流浪犬，持續調閱監視器確認犬隻是否為有人飼養，以利後續受傷人員求償事宜。
網友近日在threads社交平台發布影片，提到「狗狗撞我們機車 ，真的令人傻眼。害我們重傷無法工作。狗狗真的要綁好，這樣突然闖出害多少人受傷？受傷了要找誰賠？」
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