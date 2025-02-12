離譜！台南某補習班違法收托1歲童還爆虐童面臨3項違法
台南北區一間補習班涉嫌違法收托1歲幼童，還爆出涉嫌虐童，社會局表示2月6日會同教育局及警察局前往聯合稽查，並陪同家長至派出所報案，稽查過程發現，該立案補習班現場查獲兩名未登記托育人員負責照顧幼童，社會局將依兒童及少年福利及權益保障法第90條裁處新台幣6千元以上至3萬元以下罰鍰。
葉姓家長昨天深夜上網指出，1歲多的女兒從補她習班返家時臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，她詢問老闆娘，對方聲稱是趴睡在地墊上壓到，還拜託家長別驗傷，不然「他們會完蛋」，家長已驗傷報警，警方介入偵辦釐清中。
社會局表示，目前已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉請成大兒保醫療整合中心傷勢複判，如經確認為行為人不當對待所致，將依兒童及少年福利及權益保障法裁處行為人6萬元以上60萬元以下罰鍰。後續社會局將持續關懷幼童及其家庭需求，並連結相關資源提供協助。
據指出，該補習班是向教育局立案的短期美語補習班，卻違法收托幼童，業者稱是因家長不方便才有臨時托育服務，小朋友是第一天送來，社會局表示，該補習班至少有3項違法，未登記托育人員違法托育確定開罰，兒虐部分待釐清；至於補習班場地違法收托幼兒部分，由教育局處理中巷。
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