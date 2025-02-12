離譜！台南某補習班違法收托1歲童還爆虐童面臨3項違法

台南北區一間補習班涉嫌違法收托1歲幼童，還爆出涉嫌虐童，社會局表示2月6日會同教育局及警察局前往聯合稽查，並陪同家長至派出所報案，稽查過程發現，該立案補習班現場查獲兩名未登記托育人員負責照顧幼童，社會局將依兒童及少年福利及權益保障法第90條裁處新台幣6千元以上至3萬元以下罰鍰。

葉姓家長昨天深夜上網指出，1歲多的女兒從補她習班返家時臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，她詢問老闆娘，對方聲稱是趴睡在地墊上壓到，還拜託家長別驗傷，不然「他們會完蛋」，家長已驗傷報警，警方介入偵辦釐清中。

社會局表示，目前已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉請成大兒保醫療整合中心傷勢複判，如經確認為行為人不當對待所致，將依兒童及少年福利及權益保障法裁處行為人6萬元以上60萬元以下罰鍰。後續社會局將持續關懷幼童及其家庭需求，並連結相關資源提供協助。