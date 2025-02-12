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影／詐團假冒盧燕俐 台中婦險丟百萬…警抓車手送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬王姓婦人在去年間看到詐團假冒理財專家「盧燕俐」的廣告，加入社團後，對方以有管道提高股票申購抽籤率為由，婦人上鉤，籌措95萬元準備交付，但婦人家人即時發現後報警，警方在一間速食店查獲吳姓車手，檢方訊後命吳交保，全案近日依詐欺等罪起訴。

經查，六旬王姓婦人在去年6月間，在臉書看到詐騙集團假冒「盧燕俐」的廣告，她加入社團後，歹徒假扮投資專員，宣稱有管道能提高股票申購中籤率，還能延期交割，王婦心動，籌措95萬元準備投入，家人及時發現報案。

第五警分局獲報後，與王婦聯手設下誘捕陷阱，在交款的一間連鎖速食店，部署警力埋伏，全程掌握動態，待王婦要將款項交給涉案吳姓車手（21歲）時，員警立即表明身分，鄰桌顧客見大批警力蜂擁而至，沒有驚慌，反而很淡定的滑手機，也讓辦案刑警莞爾。

警方在場查扣吳男持有的投資公司工作證、收據等物品，另在詐騙集團交付吳男的手機中，發現上手化名「永和豆漿」，在幕後指揮面交不法，王婦也在場規勸吳男「你年紀還輕」、「外面那些人是在騙你」，希望喚醒走錯路的吳男，回頭是岸。

警方依加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪送辦，檢方命吳交保候傳，全案近日偵結起訴。

第五警分局長劉其賢表示，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資或借貸訊息，尤其主打高報酬、高獲利、輕鬆賺等文字用語，多為高風險涉詐陷阱。

警方強調，投資應透過合法管道，針對投資廣告加強辨識有無官方認證，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

台中市吳姓男子擔任詐團車手，去年要跟被害人拿取贓款時，遭埋伏警方查獲，查扣現金、工作證等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子擔任詐團車手，去年要跟被害人拿取贓款時，遭埋伏警方查獲，查扣現金、工作證等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子擔任詐團車手，去年要跟被害人拿取贓款時，遭埋伏警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子擔任詐團車手，去年要跟被害人拿取贓款時，遭埋伏警方查獲。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 車手

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