彰化縣警局前寵物餐廳被噴「色狼」紅漆 警方追2涉案男子
彰化市中正路彰化縣警察局前的一家寵物餐廳，昨天清晨被噴漆，噴上「色狼卓00」等字樣，還張貼傳單，彰化警分局接獲報案，調閱監視器，發現有兩名男子涉嫌，屋主及店家都否認認識所謂「色狼卓00」 ，警方正依掌握的一輛租賃車追查這兩名男子身分。
警方是在昨天中午接獲店家報案，指店面玻璃及地面都遭噴紅漆，噴上「色狼卓00」等字樣，並貼傳單，寫上「騙財騙色、大色狼」、「健身房老闆迷姦少女前科累累請民眾當心此人」等。
警方調閱監視器發現，案發時間是昨天清晨4時許，當時有兩名男子共乘一輛租賃車到場，涉嫌噴漆及貼傳單，在做案後，隨即離去。
警方說，這家寵物餐廳的屋主及店家都表示不認識所謂的卓姓男子，警方正循這輛租賃車追查這兩名男子身分及做案動機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言