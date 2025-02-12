彰化縣警局前寵物餐廳被噴「色狼」紅漆 警方追2涉案男子

彰化市中正路彰化縣警察局前的一家寵物餐廳，昨天清晨被噴漆，噴上「色狼卓00」等字樣，還張貼傳單，彰化警分局接獲報案，調閱監視器，發現有兩名男子涉嫌，屋主及店家都否認認識所謂「色狼卓00」 ，警方正依掌握的一輛租賃車追查這兩名男子身分。

警方是在昨天中午接獲店家報案，指店面玻璃及地面都遭噴紅漆，噴上「色狼卓00」等字樣，並貼傳單，寫上「騙財騙色、大色狼」、「健身房老闆迷姦少女前科累累請民眾當心此人」等。

警方調閱監視器發現，案發時間是昨天清晨4時許，當時有兩名男子共乘一輛租賃車到場，涉嫌噴漆及貼傳單，在做案後，隨即離去。