元宵節台南社區辦活動長者現身 警猜燈謎宣導防詐觀念

今天是元宵節，台南市警第一分局利用後甲社區舉辦活動，分局長章振國走入社區，向長者宣導轄區內的詐騙案例，提醒各種常見詐騙手法，避免長者遇害，同時也宣導交通安全觀念；第六分局同樣利用里民聚會時機，提醒不接陌生來電，不點臉書假投資連結，不隨意給個人資料等口訣。

第一分局分局長章振國向長者宣導「小心詐騙，就像繫好安全帶一樣，隨時都不能掉以輕心！」提醒假投資、網路購物、假交友詐騙近來猖獗，已成為最常受害的詐騙手法；千萬不能相信「穩賺不賠」的說法，而且被騙後，突然出現「好心人」，也可能同樣是詐騙集團。

章振國說，警察、律師，不會要求先付錢辦事，千萬不要急著拿回損失，有疑問就打165，不確定就問警察。第一分局今天利用後甲社區舉辦元宵節活動，走入社區應景以猜燈謎有獎徵答的方式宣導，提醒長者大型車內輪差及視野死角所造成的危險，騎車時要避免發生意外。

第六分局則利用轄區里民聚會時機，提醒民眾「各類受詐騙型態」，分局長劉全福表示，詐騙集團善用話術，「帳戶涉嫌洗錢」的方式，讓人陷入恐慌，再以法律案件為心理威脅，誘騙分次提領現金，避開銀行詢問，再派「車手」取款。