網傳嘉市區取締車輛超速熱點北港路抖音影片 警方查證結果曝

嘉義市北港路是市區連接國道中山高及太保市重要連絡道，道路拓寬限速從70公里降至50，警方設固定測速桿，還執行移動式測速取締，造成用路駕駛人常遭取締，有議員建議放寬速限，最近有民眾製作「抖音」影片，指稱取締地點變更，在網路及line群組到處發送，市警局交通隊證實移動式測速取締，提醒民眾勿超速。

交通隊說，經查影片指稱地點是北港路847號（好日新五金行前），是第一警分局執行移動式測速取締地點，由警備隊負責。員警取締方式及程序均符合規定（警52標誌依規定在前方100至300公尺設置）。

民眾將影片放上網路及line社群，用意是提醒用路人行經該路段，注意不要超速。但有民眾認為警察不在就可以違規，這是不對的，用路人在任何時間、地點都應該遵守交通規則

議員孫貫志去年質詢市府交通處，有民眾因為賴以生計的交通工具在北港路被開罰單吊照，陷入困境「淚灑北港路」，因北港路速限最高曾有70公里，後來下修到50公里，更改速限前未徵詢與民眾溝通民意。尤其從世賢路往西通往高速公路市郊限速50，根本是「龜速」。