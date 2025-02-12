台南市昨才公布酒駕累犯名單 他深夜酒駕猛撞轎車民宅

台南市府昨天才公布酒、毒駕累犯名單，除了「酒駕累犯專區」網站上外，首度張貼在違規人居住地里布告欄；結果周姓男子今天凌晨就酒駕失控在安南區高速擦撞路邊3部汽車、2輛機車、1棟民宅，隨後自己的車輛翻覆倒在馬路中央，警方測得酒測值達每公升0.83毫克。

台南市昨天公布1月份酒、毒駕累犯名單，共分3梯次發布120名累犯違規人，其中，有103名駕籍地位在台南，交通局除依法公布姓名、照片及違法事實等在「酒駕累犯專區」網站上外，首度印製張貼在違規人居住地里布告欄，期盼透過社會制約，提升嚇阻效果。

今日凌晨1時許，台南市警第三分局獲報，安南區海佃路2段、安通路口發生一起交通事故，警方趕到了解，發現34歲周姓男子駕駛自小客車，沿海佃路一段由南往北方向行駛時，疑似失控擦撞路旁多處民宅及汽、機車，車輛翻覆及造成機車燃燒，周也困在車內。

轄區消防分隊到場撲滅機車火警，也將周救出送往奇美醫院治療，周僅受輕傷，意識清楚，警方酒測測得他吐氣所含酒精濃度為每公升0.83毫克，已觸犯公共危險罪；警方目前正在醫院戒護，等醫院完成治療，將帶回派出所製作筆錄，移送地檢署偵辦。

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