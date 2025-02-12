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影／無照男追撞前車再波及路邊7車 辯稱貧血致昏眩

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區直接追撞前方呂姓男子汽車，再波及停放路邊6輛機車及1輛汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍，詳細肇事原因現由警方調查釐清中。

新北市永和警方昨晚8時獲報，永和區保平路發生多車追撞車禍事故，員警獲報到場，發現涉嫌肇事的白色BMW休旅車先追撞前方1輛豐田汽車，再撞上停放路邊停車格內的6輛機車及1輛汽車。

白色BMW休旅車駕駛董姓男子（19歲）酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩一時失控才釀禍，遭追撞的汽車駕駛呂姓男子（38 歲）酒測值同樣為零，警方調查發現董男並無駕照，車子是向朋友所借，警詢後依違反道交條例當場扣車，無照駕駛部分也依法製單舉發，詳細肇事原因現由警方調查釐清中，並已通知遭波及汽機車車主。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝
無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝
無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝
無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝
無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝
無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝
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無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區保平路直接追撞前方呂姓男子汽車再波及停放路邊6輛機車及1汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍。記者王長鼎／翻攝

永和 車禍 酒測

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