影／無照男追撞前車再波及路邊7車 辯稱貧血致昏眩

無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區直接追撞前方呂姓男子汽車，再波及停放路邊6輛機車及1輛汽車，董男酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩失控釀禍，詳細肇事原因現由警方調查釐清中。

新北市永和警方昨晚8時獲報，永和區保平路發生多車追撞車禍事故，員警獲報到場，發現涉嫌肇事的白色BMW休旅車先追撞前方1輛豐田汽車，再撞上停放路邊停車格內的6輛機車及1輛汽車。

白色BMW休旅車駕駛董姓男子（19歲）酒測值為零，辯稱因貧血導致昏眩一時失控才釀禍，遭追撞的汽車駕駛呂姓男子（38 歲）酒測值同樣為零，警方調查發現董男並無駕照，車子是向朋友所借，警詢後依違反道交條例當場扣車，無照駕駛部分也依法製單舉發，詳細肇事原因現由警方調查釐清中，並已通知遭波及汽機車車主。

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