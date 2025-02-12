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台南北區補習班疑虐童！1歲女臉上大片瘀青 母心痛控訴
台南北區一間補習班疑似驚傳虐童！葉姓家長昨天深夜上網指出，1歲多的女兒從補她習班返家時臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，她詢問老闆娘，對方聲稱是趴睡在地墊上壓到，還拜託家長別驗傷，不然「他們會完蛋」，家長已驗傷報警，警方介入偵辦釐清中。
葉姓家長在臉書多個社團發文指出，1歲多的女兒2月4日在北區一間補習班被一個沒有證照的保母虐待，那天早上8點45分送過去，下午4點30分去接，臉上就有大片瘀傷，讓她十分心痛，該保母稱是是「被口水巾壓到」。
葉姓家長再詢問莊姓老闆娘，對方則稱是「趴睡在地墊上壓到」，她認為根本不可能，懷疑女兒被虐待，擔心不只一個小孩，決定帶女兒驗傷報警提告；員警前往調閱監視器，莊姓老闆娘卻跟警方說「裡面監視器是沒有在錄影」。
社會局獲報後，聯合警方突襲檢查，莊女又改口說監視器「是即時影像」，並未留存檔案；轄區台南市警第五分局陸續傳喚相關人士到案製作筆錄，並提醒孩子身上有不明傷痕，應盡快通報社工單位或報警，確保孩子的安全與權益。
葉姓家長表示，希望有人可以幫忙給證據幫忙舉報，這一家已經很多小孩在裡面被虐，社工也在收集資料，莊姓老闆娘跟沒有證照的保母一直不承認，莊女還致電說「不要去驗傷要不然他們會完蛋」；希望能有更多證據，還原真相。
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