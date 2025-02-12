快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

3名國中生表姊妹集體離家 從苗栗到台中東勢被警方尋獲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

苗栗3名國中生表姊妹與外祖母爭執後，3人集體離家，相約到台中市東勢區親戚家散心，親戚家沒人在，少女家人報案，台中市東勢警分局員警尋獲3名少女，帶她們回派出所先提供熱食止飢，通知家人到派出所帶回。

本月8日寒流來襲，3名少女一起離家，讓外祖母擔心，台中市警察局東勢分局石城所副所長林慶忠、警員何明書接獲苗栗縣警局大湖分局通報，立即協助協尋，成功尋獲3名少女，並提供溫暖熱食給她們，家屬放下心中大石頭，家屬也對員警的積極協助表達感謝。

據了解，住苗栗的3名少女為表姊妹關係，都是國中生，她們向警方表示，日前與外祖母因細故有所爭執，3人想獨自到台中市東勢區親戚家散心，未料親戚家中沒有人在家。

少女的外祖母向苗栗警方表示，她們獨自外出沒有帶手機，並向警方說明她們可能會去的地方，苗栗警方立即通報東勢分局石城所，石城所副所長林慶忠、警員何明書獲報後立即到報案人描述的親戚家協尋，3名少女尚未離開。

東勢分局石城派出所長洪存孝呼籲家長，平時要加強對孩子的教育，同時要注意教育的方法，遇到小孩放學久未回家甚至是走失的情況，請盡速撥打 110，或至鄰近分駐 (派出) 所報警求助。

3名國中生少女集體離家，台中東勢警方尋獲，提供熱食讓她們止飢。圖／警方提供
3名國中生少女集體離家，台中東勢警方尋獲，提供熱食讓她們止飢。圖／警方提供

台中市 國中生

延伸閱讀

苗栗後龍好望角「鏡頭君」上線 直播山海美景

120斤超級新丁粄明東勢登場 新丁粄將分送民眾好孕好運

台中東勢新丁粄節求孕好靈驗！市長盧秀燕：黃健豪得龍鳳胎可見證

台中東勢新丁粄節元宵登場 市長盧秀燕：求子很靈驗

相關新聞

台大、成大兩教授「共用小三」！同出軌電腦公會熟女 愛家形象破滅

台灣大學資工系教授徐宏民與成功大學副校長陳鴻震，兩人皆是已婚身份的國立大學教授，且在學術界地位崇高，外型斯文，卻被週刊踢爆竟偷吃同一名小三，出軌對象是一名電腦公會的高姓女子。

台南北區補習班疑虐童！1歲女臉上大片瘀青 母心痛控訴

台南北區一間補習班疑似驚傳虐童！葉姓家長昨天深夜上網指出，1歲多的女兒從補她習班返家時臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，她詢...

網傳嘉市區取締車輛超速熱點北港路抖音影片 警方查證結果曝

嘉義市北港路是市區連接國道中山高及太保市重要連絡道，道路拓寬限速從70公里降至50，警方設固定測速桿，還執行移動式測速取...

台南市昨才公布酒駕累犯名單 他深夜酒駕猛撞轎車民宅

台南市府昨天才公布酒、毒駕累犯名單，除了「酒駕累犯專區」網站上外，首度張貼在違規人居住地里布告欄；結果周姓男子今天凌晨就...

影／無照男追撞前車再波及路邊7車 辯稱貧血致昏眩

無照董姓男子昨晚駕駛BMW汽車行經新北市永和區直接追撞前方呂姓男子汽車，再波及停放路邊6輛機車及1輛汽車，董男酒測值為零...

影／台南北區社區大樓10樓竄火勢 消防急滅火疏散33人

台南市北區北門路二段576巷內社區大樓10樓今天清晨6時48分驚傳火警，消防出動18車43人，8分鐘趕抵現場，16分鐘後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。