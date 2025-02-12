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3名國中生表姊妹集體離家 從苗栗到台中東勢被警方尋獲
苗栗3名國中生表姊妹與外祖母爭執後，3人集體離家，相約到台中市東勢區親戚家散心，親戚家沒人在，少女家人報案，台中市東勢警分局員警尋獲3名少女，帶她們回派出所先提供熱食止飢，通知家人到派出所帶回。
本月8日寒流來襲，3名少女一起離家，讓外祖母擔心，台中市警察局東勢分局石城所副所長林慶忠、警員何明書接獲苗栗縣警局大湖分局通報，立即協助協尋，成功尋獲3名少女，並提供溫暖熱食給她們，家屬放下心中大石頭，家屬也對員警的積極協助表達感謝。
據了解，住苗栗的3名少女為表姊妹關係，都是國中生，她們向警方表示，日前與外祖母因細故有所爭執，3人想獨自到台中市東勢區親戚家散心，未料親戚家中沒有人在家。
少女的外祖母向苗栗警方表示，她們獨自外出沒有帶手機，並向警方說明她們可能會去的地方，苗栗警方立即通報東勢分局石城所，石城所副所長林慶忠、警員何明書獲報後立即到報案人描述的親戚家協尋，3名少女尚未離開。
東勢分局石城派出所長洪存孝呼籲家長，平時要加強對孩子的教育，同時要注意教育的方法，遇到小孩放學久未回家甚至是走失的情況，請盡速撥打 110，或至鄰近分駐 (派出) 所報警求助。
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