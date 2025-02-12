台大、成大兩教授「共用小三」！同出軌電腦公會熟女 愛家形象破滅

成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。擷自台灣大學資工系及成功大學官網

《鏡週刊》報導，台灣大學資工系教授徐宏民與成功大學副校長陳鴻震，兩人皆是已婚國立大學教授，且在學術界地位崇高，外型斯文，卻被週刊踢爆兩人不僅出軌，還偷吃同一名「小三」，對象是一名電腦公會的高姓女子。高姓女子與徐宏民去(2024)年耶誕前夕、今年1月與陳鴻震的約會，都帶男方回家，讓兩人愛家、愛妻形象人設一夕毀滅。

週刊直擊徐宏民與高女在去年12月23日共赴宜蘭知名高檔飯店約會，一同前往百貨商場購物、並享用完知名的櫻桃鴨晚餐後，再一起驅車返回高女在台北的住處，徐宏民約在高女住處待了約半小時之久，才結束這場不倫約會。

週刊也直擊現年60歲的陳鴻震在1月16日晚間6點，特地北上與高女在台北市大安區一家餐酒館約會，過程中互動親密，隨後還同返高女住處，直至隔天中午才一起出門用餐。週刊稱，相比在晚間約會時的互動熱絡，陳鴻震在隔天白天出門時顯然變得格外謹慎，但高女則仍是一派輕鬆與陳互動。兩人在結束午餐後，陳鴻震先陪高女上公車，才獨自前往國科會，結束20小時的約會。

根據週刊報導，高女雖已年過40，但由於注重打扮穿著，讓身材嬌小的她看起來比實際年齡年輕。因為在台北市電腦商業同業公會上班，因此與教授有業務往來而認識。

徐宏民與陳鴻震不時會在臉書曬出家人和妻子居家或出遊照片，其中徐宏民的妻子在今年除夕時還發文秀出先生下廚親自準備年夜飯的情景，並指自己是「全台灣最幸福的女人」。然而在先生被爆婚外情後，如今看來相當諷刺。