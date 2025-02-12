中刮刮樂2千萬留言就吃紅？ 律師：好可怕的詐騙手法 別傻傻交出帳戶

又出現新興網路詐騙手法。權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，網路上看到中獎吃紅的訊息，千萬不要傻傻的把帳戶給出去，而成為詐騙集團的幫助犯，「拜託不要貪小便宜」。

巴毛律師表示，看到一個好可怕的詐騙手法。Threads社群平台有人宣稱他中了刮刮樂2000萬、要給大家吃紅，留言一人發1000元，接著就會要求提供帳戶以便匯款。實際上會匯超過1000元，例如多達1萬或10萬，然後誆稱是不小心按錯了，要求退錢回去，「接著會給你跟他匯款的帳號不一樣的帳戶，請你退錢」。

巴毛律師表示，通常一般人不會注意這麼多，因為真的有收到錢，所以就會退回去，然後帳戶就被詐騙集團當作人頭帳戶利用了。「接著被害人因為匯款到你的帳戶，所以他們就會去警察局報案說他們匯錢給你，你就會變成詐騙集團的幫助犯」。該帳戶就會被凍結半年到兩年左右，而且不只匯款的帳戶會被凍結，「你名下所有的帳戶都不能用，連信用卡也會被凍結」。這種沒有給密碼、沒有給提款卡的詐騙手法，會讓人放下戒心。

記者上Threads搜尋，果真有多則炫耀中2000萬元刮刮樂的文章，內容都指留言可吃紅，且都貼出中獎的刮刮樂照片「佐證」。其中更有一名網友除了貼出刮刮樂照片，還搭配「正妹」在餐廳慶生照，指「她」生日幸運刮中2000萬頭獎，只要網友留言都送1000元紅包，文章發布至今短短12小時，已超過4000筆留言。

對於有網友疑惑，「這樣做對詐騙集團的好處是什麼呀？錢又不到他們帳戶」，巴毛律師表示，「你轉出去那個帳戶就是他們可以操控的帳戶」。也有網友認為收到吃紅就不退款，巴毛律師表示，「你不退，只是詐騙集團沒拿到錢，但你還是會被告」。