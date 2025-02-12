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影／宜蘭機車行門口驚傳爆炸 濃煙烈焰燒毀4店面、9人就醫
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架，高溫引爆磁磚滿地碎片，滿目瘡痍，共有14人逃出、9人就醫，幸無大礙。
縣消防局於10時52分接獲報案，位於宜蘭市民權新路機車行發生火警，火煙竄出，消防局出動各式救災車輛23輛、消防人員40名及義消25名前往救災，現場火勢波及4戶，其中3戶為民宅、1戶機車行。
當時正準備關門回家的陳姓機車行老闆遭波及，臉部燒傷水泡，他顧不得傷勢，與妻子在場關切火勢，眼泛淚光無奈看著大火。隔壁住戶一家5口幸運逃出，許姓屋主說，家人在2樓聽到巨大爆炸聲，驚見大火快逃，門口的汽機車瞬間就被烈火吞噬。
附近民宅的老夫婦被親友救出，全身發抖，滿臉驚慌，火災共造成6名大人及2名小孩就醫，另有1名傷者自行駕車前往陽大附醫就醫，9人都無外傷，飽受驚嚇，11時37分火勢撲滅，起火原因由本局火災調查科調查。
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