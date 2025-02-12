聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭機車行門口驚傳爆炸 濃煙烈焰燒毀4店面、9人就醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架，高溫引爆磁磚滿地碎片，滿目瘡痍，共有14人逃出、9人就醫，幸無大礙。

縣消防局於10時52分接獲報案，位於宜蘭市民權新路機車行發生火警，火煙竄出，消防局出動各式救災車輛23輛、消防人員40名及義消25名前往救災，現場火勢波及4戶，其中3戶為民宅、1戶機車行。

當時正準備關門回家的陳姓機車行老闆遭波及，臉部燒傷水泡，他顧不得傷勢，與妻子在場關切火勢，眼泛淚光無奈看著大火。隔壁住戶一家5口幸運逃出，許姓屋主說，家人在2樓聽到巨大爆炸聲，驚見大火快逃，門口的汽機車瞬間就被烈火吞噬。

附近民宅的老夫婦被親友救出，全身發抖，滿臉驚慌，火災共造成6名大人及2名小孩就醫，另有1名傷者自行駕車前往陽大附醫就醫，9人都無外傷，飽受驚嚇，11時37分火勢撲滅，起火原因由本局火災調查科調查。

宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。圖／讀者提供
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。圖／讀者提供
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。圖／讀者提供
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。圖／讀者提供
高溫大火引爆磁磚，碎裂一地。圖／消防局提供
高溫大火引爆磁磚，碎裂一地。圖／消防局提供
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。記者戴永華／攝影
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。記者戴永華／攝影
長者嚇到四肢無力，親友扶著逃出火場就醫。記者戴永華／攝影
長者嚇到四肢無力，親友扶著逃出火場就醫。記者戴永華／攝影
機車行門口驚傳爆炸，火勢延燒附近3戶民宅，14人逃出、9人就醫。記者戴永華／攝影
機車行門口驚傳爆炸，火勢延燒附近3戶民宅，14人逃出、9人就醫。記者戴永華／攝影
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。圖／消防局提供
宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架。圖／消防局提供

爆炸 車行

延伸閱讀

影／火焰猛竄！桃園龍潭紙廠大火 受困1人救出送醫

宜蘭元宵節慶「員山水漾嘉年華」明登場 施放900秒煙火秀

宜蘭羅莊櫻花步道樹幹遭毀 鎮公所向代耕業者求償

影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管

相關新聞

影／宜蘭機車行門口驚傳爆炸 濃煙烈焰燒毀4店面、9人就醫

宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機...

影／火焰猛竄！桃園龍潭紙廠大火 受困1人救出送醫

桃園市龍潭區烏樹林工業區工五路一家紙業鐵皮工廠今天晚上8點37分突然失火，濃煙夾雜火焰竄出，1名賴姓男子受困，119指揮...

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

華南銀行11日晚間發布聲明，針對11日媒體報導華南銀行提供ATM影像資料新聞事件，強調該行日前接獲警方來函要求提供中國時...

桃園蘆竹死亡車禍 YouBike女騎士疑捲「大車死角」遭輾斃

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生一起死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞...

基隆民宅火警老婦嗆昏插管急救 起火點初判電視後方電線

基隆市安樂區安一路今晚發生民宅火警，1名老婦人受困火場，被救出時疑因被嗆昏，意識不清，送醫插管急救中。消防局初步鑑識起火...

中和套房惡火 男身亡女友嗆傷

新北市中和區一間出租套房昨天凌晨失火，消防人員撲滅火勢，在套房廁所發現廿五歲林男，全身焦黑已經死亡，同住的陳姓女友睡夢中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。