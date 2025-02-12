影／宜蘭機車行門口驚傳爆炸 濃煙烈焰燒毀4店面、9人就醫

宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機車全被燒成廢鐵，只剩骨架，高溫引爆磁磚滿地碎片，滿目瘡痍，共有14人逃出、9人就醫，幸無大礙。

縣消防局於10時52分接獲報案，位於宜蘭市民權新路機車行發生火警，火煙竄出，消防局出動各式救災車輛23輛、消防人員40名及義消25名前往救災，現場火勢波及4戶，其中3戶為民宅、1戶機車行。

當時正準備關門回家的陳姓機車行老闆遭波及，臉部燒傷水泡，他顧不得傷勢，與妻子在場關切火勢，眼泛淚光無奈看著大火。隔壁住戶一家5口幸運逃出，許姓屋主說，家人在2樓聽到巨大爆炸聲，驚見大火快逃，門口的汽機車瞬間就被烈火吞噬。