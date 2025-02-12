聽新聞
0:00 / 0:00

中和套房惡火 男身亡女友嗆傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市中和區景平路1間出租套房昨天凌晨發生死亡火警。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區景平路1間出租套房昨天凌晨發生死亡火警。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區一間出租套房昨天凌晨失火，消防人員撲滅火勢，在套房廁所發現廿五歲林男，全身焦黑已經死亡，同住的陳姓女友睡夢中被嗆傷送醫；警方懷疑林男輕生導致火警，檢察官指示解剖釐清死因。

新北市消防局昨天凌晨四時許獲報，中和區景平路一棟公寓五樓出租套房火警，派出廿九輛各式車輛和八十一名消防人員前往搶救；當時濃煙從五樓竄出，有多名民眾在頂樓待救，消防員在廿分鐘內撲滅火勢，共疏散、救出七人。

其中租屋住在起火五樓的廿六歲陳姓女子輕微嗆傷，另外四十三歲潘男、卅四歲陳女兩名住戶吸入過多濃煙，三人送醫均無大礙。消防人員清理火場，在起火的五樓套房廁所內，發現陳女同居林姓男友全身燒成焦黑，已明顯死亡。

陳女供稱，昨天凌晨四時許，她在熟睡中突然被濃煙嗆醒，發現廁所冒出火煙，男友則失去蹤影；她見火勢愈來愈大，只能逃命，和其他租客逃至頂樓並報警；直到被送到醫院，才發現男友曾傳訊息給她。

警方判斷無外力侵入，根據起火前林男傳到陳女手機內訊息，研判林男趁女友入睡後，在廁所內輕生，不慎引發火災；檢方昨天相驗無法確定死因，指示解剖釐清。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

套房 廁所

延伸閱讀

影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管

影／騎前女友機車被攔查逮捕 新北男得知遭告侵占當場心碎

中和出租套房凌晨竄惡火 男全身焦黑陳屍廁所、女友嗆傷

遭爆秘戀小20歲網紅女友　林俊傑經紀公司回應了

相關新聞

影／宜蘭機車行門口驚傳爆炸 濃煙烈焰燒毀4店面、9人就醫

宜蘭市民權新路一間機車行11日晚間將近11時傳出劇烈爆炸，火勢一發不可收拾，從機車行延燒到兩旁3 戶民宅，門口停放的汽機...

影／火焰猛竄！桃園龍潭紙廠大火 受困1人救出送醫

桃園市龍潭區烏樹林工業區工五路一家紙業鐵皮工廠今天晚上8點37分突然失火，濃煙夾雜火焰竄出，1名賴姓男子受困，119指揮...

錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

華南銀行11日晚間發布聲明，針對11日媒體報導華南銀行提供ATM影像資料新聞事件，強調該行日前接獲警方來函要求提供中國時...

桃園蘆竹死亡車禍 YouBike女騎士疑捲「大車死角」遭輾斃

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生一起死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞...

基隆民宅火警老婦嗆昏插管急救 起火點初判電視後方電線

基隆市安樂區安一路今晚發生民宅火警，1名老婦人受困火場，被救出時疑因被嗆昏，意識不清，送醫插管急救中。消防局初步鑑識起火...

中和套房惡火 男身亡女友嗆傷

新北市中和區一間出租套房昨天凌晨失火，消防人員撲滅火勢，在套房廁所發現廿五歲林男，全身焦黑已經死亡，同住的陳姓女友睡夢中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。