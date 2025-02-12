中和套房惡火 男身亡女友嗆傷

新北市中和區景平路1間出租套房昨天凌晨發生死亡火警。記者黃子騰／翻攝 新北市中和區一間出租套房昨天凌晨失火，消防人員撲滅火勢，在套房廁所發現廿五歲林男，全身焦黑已經死亡，同住的陳姓女友睡夢中被嗆傷送醫；警方懷疑林男輕生導致火警，檢察官指示解剖釐清死因。

新北市消防局昨天凌晨四時許獲報，中和區景平路一棟公寓五樓出租套房火警，派出廿九輛各式車輛和八十一名消防人員前往搶救；當時濃煙從五樓竄出，有多名民眾在頂樓待救，消防員在廿分鐘內撲滅火勢，共疏散、救出七人。

其中租屋住在起火五樓的廿六歲陳姓女子輕微嗆傷，另外四十三歲潘男、卅四歲陳女兩名住戶吸入過多濃煙，三人送醫均無大礙。消防人員清理火場，在起火的五樓套房廁所內，發現陳女同居林姓男友全身燒成焦黑，已明顯死亡。

陳女供稱，昨天凌晨四時許，她在熟睡中突然被濃煙嗆醒，發現廁所冒出火煙，男友則失去蹤影；她見火勢愈來愈大，只能逃命，和其他租客逃至頂樓並報警；直到被送到醫院，才發現男友曾傳訊息給她。

警方判斷無外力侵入，根據起火前林男傳到陳女手機內訊息，研判林男趁女友入睡後，在廁所內輕生，不慎引發火災；檢方昨天相驗無法確定死因，指示解剖釐清。

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