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基隆民宅火警老婦嗆昏插管急救 起火點初判電視後方電線
基隆市安樂區安一路今晚發生民宅火警，1名老婦人受困火場，被救出時疑因被嗆昏，意識不清，送醫插管急救中。消防局初步鑑識起火點是電視機後方的電線，細節待進一步採證調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9時許接獲報案，安一路發生火警，調派仁愛、安樂、中山、七堵、信義分隊，共17車29人前往灌救。同步通報市警局、台電、瓦斯和自來水公司到場協助。
火場是4樓公寓的2樓，消防人員到場時有看到火光，並有黑煙從屋內竄出。鄰居說70多歲徐姓婦人應在屋內，隨即從屋外射水進屋內，並架梯上到2樓，破門後進人滅火。
這起火警火勢並不大，消防人員進屋搜救時，發現徐婦躺在床上，疑吸入濃煙昏迷，意識不清，送往基隆長庚醫院後，醫師插管急救。
消防局火災調查科人員進入屋內鑑識，初步研判映像管電視機後方的電線，詳細起火原因尚待進一步調查。
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