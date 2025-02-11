影／火焰猛竄！桃園龍潭紙廠大火 受困1人救出送醫

桃園市龍潭區烏樹林工業區工五路一家紙業鐵皮工廠今天晚上8點37分突然失火，濃煙夾雜火焰竄出，1名賴姓男子受困，119指揮中心接獲大量報案電話，消防人員趕到救出受困賴男緊急預防性送醫治療，目前消防人員全力救災撲滅火勢中。

桃園市消防局表示，龍潭區烏樹林工業區工五路一家紙業工廠，為一棟2層鐵皮工廠建築，今晚8點37分工廠內突然失火，濃煙夾雜火焰竄出迅速，由於工廠堆滿紙業易燃物，大火一發不可收拾，整個工廠瀰漫濃煙和火焰中。