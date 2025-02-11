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影／火焰猛竄！桃園龍潭紙廠大火 受困1人救出送醫
桃園市龍潭區烏樹林工業區工五路一家紙業鐵皮工廠今天晚上8點37分突然失火，濃煙夾雜火焰竄出，1名賴姓男子受困，119指揮中心接獲大量報案電話，消防人員趕到救出受困賴男緊急預防性送醫治療，目前消防人員全力救災撲滅火勢中。
桃園市消防局表示，龍潭區烏樹林工業區工五路一家紙業工廠，為一棟2層鐵皮工廠建築，今晚8點37分工廠內突然失火，濃煙夾雜火焰竄出迅速，由於工廠堆滿紙業易燃物，大火一發不可收拾，整個工廠瀰漫濃煙和火焰中。
119接到大量火災報案電話，傳出工廠賴姓男子受困，消防局立即出動42人、19輛車出水搶救，在工廠救出賴男、意識清楚，救護員立即將賴男緊急預防性送醫，消防員全面拉水線噴水搶救，並搜尋起火點，工廠暫無人員受困，目前大火仍在消防人員全力搶救撲滅中。
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