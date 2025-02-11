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錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

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錯給車手影像…媒體高層ATM匯款遭連累 華南銀行晚間發聲了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

華南銀行11日晚間發布聲明，針對11日媒體報導華南銀行提供ATM影像資料新聞事件，強調該行日前接獲警方來函要求提供中國時報大樓ATM影像資料，且經查該行於中國時報大樓僅設置唯一一台ATM，該行遂據以提供萬華分局相關影片，惟該影片並非案關ATM影像，為加速偵辦，該行積極配合檢警調查並陸續提供相關ATM影像資料，協助警方順利逮捕真正的犯案車手

這起事件發生在2024年11月初，北市萬華區發生一起詐團車手ATM取款案件，轄區警方接獲165反詐騙專線通報後，依規定向車手盜領、所屬華南銀行ATM調閱取款監視器畫面，未料銀行給的監視器資料，連累到另個時段到ATM匯款的某媒體高階主管，警方隨後通知該主管到大理派出所製作筆錄，並指控他是詐團車手，提領贓款新台幣9萬元，最後是烏龍一場。

華南銀行表示，近來新型態金融詐騙頻傳，華南銀行身為金融機構一員，防堵金融詐騙不遺餘力，打造本行專屬的「雷神識詐模型」，透過人工智慧技術進行數據分析，融入客戶的交易特性變數，運用科技提早偵測異常帳戶，精準防堵金融犯罪發生，並落實臨櫃加強關懷提問，警銀合作共同守護客戶資產。

華南銀行強調，對於守護民眾資產絕對不遺餘力，第一線行員面對防詐阻詐案件皆積極處理並抱持毋枉毋縱之態度，與執法機關密切配合，降低詐騙案件，造成民眾的不便，深感抱歉。

華南銀行。華南銀行／提供
華南銀行。華南銀行／提供

ATM 華南銀行 車手

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