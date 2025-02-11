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桃園蘆竹死亡車禍 YouBike女騎士疑捲「大車死角」遭輾斃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生一起死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞，造成女子當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍傷重不治死亡。林姓大貨車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

蘆竹警方昨下午3點08分獲報，蘆竹區新南路與忠孝東路口發生一起交通事故，經初步調查，林姓男子駕駛大貨車由新南路右轉忠孝東路時，與同向騎乘Ubike的越南籍女子發生碰撞，導致其倒地遭大貨車碾壓，經送往林口長庚醫院救治，但傷重不治宣告死亡。

警方調閱肇事車輛行車紀錄器及周邊監視器，正在釐清事故發生經過。經對林姓駕駛進行酒測，酒測值為0.00mg/L，詳細原因待進一步調查。

蘆竹分局呼籲，車輛於路口轉彎時務必減速慢行並注意車前及兩側有無行人或慢車，另大型車輛轉彎時會產生「內輪差」現象，因此行經路口附近時，應儘量遠離大型車輛，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保安全。

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞，造成女騎士身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞，造成女騎士身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞，造成女騎士身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞，造成女騎士身亡。記者周嘉茹／翻攝

YouBike 交通事故 死亡 車禍

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