桃園蘆竹死亡車禍 YouBike女騎士疑捲「大車死角」遭輾斃

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路口昨下午發生一起死亡車禍，一輛大貨車要右轉時疑似與同向騎乘YouBike的女騎士發生死角碰撞，造成女子當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍傷重不治死亡。林姓大貨車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

蘆竹警方昨下午3點08分獲報，蘆竹區新南路與忠孝東路口發生一起交通事故，經初步調查，林姓男子駕駛大貨車由新南路右轉忠孝東路時，與同向騎乘Ubike的越南籍女子發生碰撞，導致其倒地遭大貨車碾壓，經送往林口長庚醫院救治，但傷重不治宣告死亡。

警方調閱肇事車輛行車紀錄器及周邊監視器，正在釐清事故發生經過。經對林姓駕駛進行酒測，酒測值為0.00mg/L，詳細原因待進一步調查。