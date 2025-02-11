小黃司機酒駕被逮坐警車突失禁 警車慘遭屎襲瀰漫惡臭

新北市69歲施姓運將昨天深夜近12時許開計程車行經深坑區松柏街時，因搖搖晃晃被警方攔下盤查，酒測值達0.57當場被帶上警車，不料施男竟在車上失禁，導致整輛警車充滿屎臭味，還藉酒意嗆罵警員，詢後被依公危送辦，並開出最高14萬5200元罰單。

據了解，酒駕被逮的施姓男子是計程車司機，之前曾因酒駕被逮遭吊扣駕照，營業登記證也過期。不料施男仍無照且無證上路繼續開車營業。昨天晚間施男於台北市南港地區喝酒，到了深夜11時許執意開車回深坑住處。行經深坑區松柏街時因不勝酒力車輛不斷飄移最後停在路旁，路過民眾發現有異立即報警。

新店分局深坑分駐所警員獲報前往，要求施男下車受檢，不料施男一開門警方就聞到車內飄出濃厚酒味，經酒測後發現他酒測值高達0.57，當場將他依公共危險現行犯逮捕並押上警車準備帶回偵訊。

不料施男上警車後竟突然大小便失禁，警車內頓時瀰漫惡臭屎味，施男還藉著酒意不斷對警方嗆聲，警員忍受著惡臭將施男帶回警局，對施男開出無照駕駛、酒測超標、營業登記證過期等3張罰單，最高可罰14萬5200元罰款。詢後將他依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康