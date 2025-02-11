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肯亞風電男在台醉鬧飯店 櫃檯人員生平首次壓制擊倒黑人…被迫和解6千元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

飯店大廳情境示意圖。圖／Ingimage
飯店大廳情境示意圖。圖／Ingimage

肯亞籍風電男上周酒醉在台中港區一家飯店鬧事，櫃檯人員林男本為為協助房客回房休息，但遇狀況雙方發生口角爭執及推擠，互有傷勢下，就醫傷勢均無大礙，清水分局表示，警方到場告知雙方權益後，雙方同意以新台幣6千元達成和解，彼此並未提出告訴。

據了解，肯亞籍外籍男客係受傭於台中港區擔任風電外籍勞工，常常藉機揩油女同事，喝醉鬧事，上周四以自己過生日為由，喝超醉被沙鹿派出所清晨送回來，開始在飯店鬧事，飯店員工林男本來想準時下班，但當下一群小朋友在餐廳吃飯，受到警嚇，加上現場服務人員都是女性，加上一位社會歷練不夠的男服務員，林男說，不差那一點時間，因而出面制止外籍客醉酒鬧事，以致雙方發生拉扯。

林男事後在社群指出，「最後就是你知道的，我壓制客人，TKO擊倒；人生新里程碑，擊倒黑人…」，他並補充最後被迫和解$6000的原因，是因為不滿台灣法律，從提告傷害到檢察官限制出境至少要一個月，那時對方早就跑了；而且即使被限制出境，打贏官司對方沒有資產，也不能強制執行；最後就是對方公司擺爛說這是客人自己的行為，百分百推卸責任，建議大家以後遇到外國人鬧事閃遠一點…。

清水分局表示，2月7日上午7時許，獲報梧棲區大智路某飯店外籍男客酒醉，造成林男受傷、眼鏡跟制服受損、外籍男客耳朵及嘴唇擦傷，警方立即派員到場處置，並協助外籍男客就醫，傷勢無大礙，事後雙方達成和解。

肯亞籍風電男上周酒醉在台中港區一家飯店鬧事，清水分局警方到場調解後，雙方同意以新台幣6千元達成和解。記者黑中亮／攝影
肯亞籍風電男上周酒醉在台中港區一家飯店鬧事，清水分局警方到場調解後，雙方同意以新台幣6千元達成和解。記者黑中亮／攝影

櫃檯人員 肯亞 飯店

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