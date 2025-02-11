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桃園平鎮孕婦突家中產女 夫攜彌月蛋糕謝4消防及時迎產
桃園市平鎮區吳姓市民妻子懷孕臨產，上月15日清晨，吳妻在家中起床如廁，不料羊水破了，隨即臨盆產下一名女嬰，吳男求助平鎮消防隊，救護人員緊急處置，抱著女嬰及時送醫，母女均安，吳男前日攜帶彌月蛋糕至平鎮分隊感謝「消防救護人員專業又冷靜協助臨盆妻子，母女均安」，
平鎮消防分隊今天表示，1月15日清晨，吳男焦急說妻子臨盆情況緊急，求助消防隊協助，隊員據報，立即出動救護人員4人火速趕到現場，發現吳妻坐在廁所地板，手中抱著一名初生嬰兒不知所措，為吳妻第二胎，現場空間極狹小，消防救護員安撫產婦及應急評估，產婦意識清楚、女嬰略有失溫、缺氧，快速熟稔為女嬰夾臍帶、給氧氣、保暖及持續生命徵象監測，緊急將母女送醫接手，母女均安。
吳男趁著女兒即將滿月前，他帶著女兒的彌月蛋糕前往平鎮分隊，向當天前往家裡協助迎產接生的消防救護人員表達感謝，吳男表示，當時真的很緊急，幸好消防救護人員專業又冷靜協助處理，讓他妻子順利生產，現在女兒也很健康，「我真的很感謝消防隊員！」。
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