桃園平鎮孕婦突家中產女 夫攜彌月蛋糕謝4消防及時迎產

桃園市平鎮區吳姓市民妻子懷孕臨產，上月15日清晨，吳妻在家中起床如廁，不料羊水破了，隨即臨盆產下一名女嬰，吳男求助平鎮消防隊，救護人員緊急處置，抱著女嬰及時送醫，母女均安，吳男前日攜帶彌月蛋糕至平鎮分隊感謝「消防救護人員專業又冷靜協助臨盆妻子，母女均安」，

平鎮消防分隊今天表示，1月15日清晨，吳男焦急說妻子臨盆情況緊急，求助消防隊協助，隊員據報，立即出動救護人員4人火速趕到現場，發現吳妻坐在廁所地板，手中抱著一名初生嬰兒不知所措，為吳妻第二胎，現場空間極狹小，消防救護員安撫產婦及應急評估，產婦意識清楚、女嬰略有失溫、缺氧，快速熟稔為女嬰夾臍帶、給氧氣、保暖及持續生命徵象監測，緊急將母女送醫接手，母女均安。