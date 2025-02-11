漁船鼻頭角海域失去動力進水 海巡馳援接駁4船員

一艘漁船今天上午在鼻頭角東北方6浬失去動力，且機艙不斷進水，澳底海巡隊出動2艘巡防艇趕赴現場救援，將船上4名船員接駁上巡防艇，送返澳底漁港。

海巡署第2巡防區指揮部上午7時許接獲基隆漁業電台通報，一艘漁船於鼻頭角東北方6浬，疑似失去動力，立即派遣艦隊分署澳底海巡隊PP-3575及PP-3558巡防艇趕赴現場救援。

海巡人員抵達現場後，經與船長聯繫，得知船上共有2名台灣籍與2名印尼籍船員，且機艙不斷進水，水位超過主機進而失去動力，有沉沒之虞，船長並表達棄船意願，隨即由PP-3558巡防艇將4名船員接駁，送返澳底漁港。

澳底海巡隊表示，漁船已下錨，經目視監控未發現海上有油汙漂流，並同步通報航港局北部航務中心發布礙航布告，提醒附近往返船隻注意航行安全。