漁船鼻頭角海域失去動力進水 海巡馳援接駁4船員
一艘漁船今天上午在鼻頭角東北方6浬失去動力，且機艙不斷進水，澳底海巡隊出動2艘巡防艇趕赴現場救援，將船上4名船員接駁上巡防艇，送返澳底漁港。
海巡署第2巡防區指揮部上午7時許接獲基隆漁業電台通報，一艘漁船於鼻頭角東北方6浬，疑似失去動力，立即派遣艦隊分署澳底海巡隊PP-3575及PP-3558巡防艇趕赴現場救援。
海巡人員抵達現場後，經與船長聯繫，得知船上共有2名台灣籍與2名印尼籍船員，且機艙不斷進水，水位超過主機進而失去動力，有沉沒之虞，船長並表達棄船意願，隨即由PP-3558巡防艇將4名船員接駁，送返澳底漁港。
澳底海巡隊表示，漁船已下錨，經目視監控未發現海上有油汙漂流，並同步通報航港局北部航務中心發布礙航布告，提醒附近往返船隻注意航行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言