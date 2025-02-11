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四處逃竄…台中專勤隊查失聯移工 3人躲3樓窗台成功勸下

中央社／ 台中11日電

移民署台中市專勤隊今天到某住宅查緝失聯移工，有3人見執勤人員到場，攀爬住宅窗外站在3樓高的外牆上，經成功勸下共有8名越南籍移工被帶回收容，專勤隊後續將清查可能雇主及仲介。

台中市消防局今天上午8時多，獲報有多人卡在清水區1處住宅3樓窗台外情況危急，立即派員前往並支援氣墊等器材，台中市警察局清水分局也派員到場支援。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天表示，全案經接獲民眾檢舉指出，清水區1處住宅時常有外籍移工出入，疑為失聯移工，專勤隊今天上午前往查緝。

經專勤隊人員會同警方到場時，屋內多名外籍人士立即四處逃竄，執勤人員當場查獲5名逾期停居留的外來人口，另有數名外籍人士為躲避查緝，攀爬出窗外，站立於外牆邊緣及冷氣主機上。

專勤隊人員立即停止查緝，除通報消防局提供救護車及安全氣墊協助，並通報外籍通譯到場勸說，於上午10時成功勸說並協助3名外籍人士安全脫困。

辦案人員初步清查，經身分確認，共查獲6男、2女共8名越南籍失聯移工，平時在該民宅租屋居住，並以機車代步外出打零工。全案已由台中市專勤隊查處收容，後續將持續清查可能的非法雇主及仲介。

專勤隊呼籲，民眾切勿僱用來路不明外來人口非法工作，可依就業服務法最重處新台幣75萬元罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處50萬元罰鍰，意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊11日上午到清水區1處住宅查緝失聯移工，有3人見執勤人員到場，攀爬出窗外，站立於3樓高外牆邊緣及冷氣主機上，經成功勸下共有8名越南籍移工被帶回收容。（翻攝照片）中央社
移民署中區事務大隊台中市專勤隊11日上午到清水區1處住宅查緝失聯移工，有3人見執勤人員到場，攀爬出窗外，站立於3樓高外牆邊緣及冷氣主機上，經成功勸下共有8名越南籍移工被帶回收容。（翻攝照片）中央社

台中市 失聯移工 移民署

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